Перспективы сотрудничества в разных сферах – цель визита главы Минздрава Армении в Грузию

Перспективы сотрудничества в разных сферах – цель визита главы Минздрава Армении в Грузию

В ходе встречи с премьером Грузии было отмечено успешное сотрудничество между ведомствами двух стран 09.12.2025

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Стратегическое партнерство между Грузией и Арменией, вопросы сотрудничества в сфере труда и социальных вопросов, а также перспективы будущего партнерства глава Минтруда Армении Арсен Торосян обсудил в ходе встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и своим грузинским коллегой Михаилом Сарджвеладзе. Министр труда и социальных вопросов Арсен Торосян приехал в Грузию 8 декабря вместе с заместителем, руководителем социального направления и другими членами делегации. Армянскую делегацию в аэропорту встретил замглавы Минздрава Грузии Георгий Цагареишвили. По информации Минздрава Грузии, целью визита является углубление сотрудничества между двумя странами, обсуждение текущих реформ и обмен опытом. В ходе встречи с главой Минздрава Грузии Михаилом Сарджвеладзе стороны обсудили перспективы углубления сотрудничества двух стран в социальной и трудовой сферах, проводимые реформы и возможности для новых совместных инициатив. Сарджвеладзе подчеркнул существующее партнерство между странами и отметил, что сотрудничество между Грузией и Арменией постоянно развивается. По словам министра, сегодняшняя встреча создает основу для более глубокого и интенсивного партнерства. В свою очередь Арсен Торосян отметил, что у Грузии и Армении много общих задач и направлений в сфере укрепления социальной защиты и услуг. Министр также интересовался проводимыми в Грузии реформами, особенно развитием социальной политики, услуг для людей с ограниченными возможностями и пенсионной системы. На встрече стороны выразили готовность к усилению координации и сотрудничества в приоритетных областях. Грузия и Армения Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 873,7 миллиона долларов, что на 3,5% больше показателя 2023 года. В 2024 году граждане Армении осуществили в Грузию 948,3 тысячи визитов, что меньше показателя 2023 года на 1,5%. Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет гражданам Армении и Грузии пересекать границу между странами по ID-картам. В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

