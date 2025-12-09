США меняют политику по НАТО – в Грузии требуют пересмотра собственного курса

https://sputnik-georgia.ru/20251209/ssha-menyayut-politiku-po-nato--v-gruzii-trebuyut-peresmotra-sobstvennogo-kursa-296120066.html

Во время формирования нового миропорядка Грузия должна иметь полноценную стратегию национальной безопасности, считают в партии "Единая нейтральная Грузия" 09.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Новая стратегия национальной безопасности США, формирующая абсолютно новую политическую реальность, наглядно показывает, что в условиях становления нового мирового порядка Грузии необходима собственная, полноценная стратегия национальной безопасности, где национальные интересы будут четко и однозначно определены, говорится в заявлении партии "Единая нейтральная Грузия". В опубликованной Вашингтоном стратегии говорится, что США хотят отказаться от восприятия НАТО как бесконечно расширяющегося альянса. Кроме того, документ акцентирует внимание на необходимости урегулирования конфликта на Украине и улучшения отношений с Россией. В стратегии также отмечены противоречия с рядом представителей ЕС, которые, по оценке Вашингтона, возлагают нереалистичные надежды на продолжение боевых действий и нарушают демократические принципы, подавляя оппозицию. По оценке "Единой нейтральной Грузии", Вашингтон существенно меняет приоритеты, действовавшие со времен окончания холодной войны, что отражается и на внешнеполитическом курсе США, включая подход к расширению НАТО. В заявлении отмечается, что на фоне отказа США от концепции бесконечного расширения альянса и акцента на "стратегической стабильности" с Россией, Грузия продолжает руководствоваться конституционной нормой о стремлении к членству в НАТО, тогда как сам альянс больше не рассматривает прием новых государств. По оценке партии, новая стратегия США ставит под вопрос будущее НАТО в нынешнем виде, а Южный Кавказ в документе вовсе не упоминается, что усиливает риск использования региона как буферной зоны в глобальных противостояниях. При этом "мягкая сила" остается частью американской политики, хотя приоритеты и инструменты меняются. "Наряду с другими обстоятельствами, необходимо адекватно осмыслить представленные США подходы, которые существенно меняют глобальную политику. Прежде всего, нужно признать новую реальность, вывести страну из "евроиллюзии" и работать над получением нейтрального статуса", – говорится в заявлении. Грузия и НАТО Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира". С 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В 2008 году на Бухарестском саммите было объявлено, что Грузия и Украина обязательно станут членами альянса. В 2011-м Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. Руководство НАТО до начала конфликта на Украине заявляло о своей приверженности посылу Бухарестского саммита, однако после 2022 года сотрудничество между Грузией и НАТО ослабло. Уже 9-11 июля 2024 года состоялся очередной саммит Альянса в Вашингтоне, где было принято решение убрать упоминание о будущем членстве Тбилиси в НАТО. Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения этого альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии, утверждают в Москве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

