Трамп предложил провести выборы на Украине

09.12.2025
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Пришло время провести президентские выборы на Украине, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Politico.
На вопрос: "Пришло ли время провести выборы в Украине?" – президент США ответил утвердительно и отметил, что с момента последних президентских выборов "прошло много времени".
"Да, я думаю, что время пришло. Считаю, что сейчас важный момент для проведения выборов. Они используют войну, чтобы избежать проведения выборов, но я думаю, что у украинского народа должен быть этот выбор. И, возможно, Зеленский победит. Я не знаю, кто победит, но выборов давно не было", – сказал Трамп.
По его словам, они говорят о демократии, но дело доходит до точки, где демократии больше нет.