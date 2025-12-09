https://sputnik-georgia.ru/20251209/zurab-zhvaniya-politik-kotoryy-mog-izmenit-khod-istorii-gruzii---video-296127012.html

Зураб Жвания: политик, который мог изменить ход истории Грузии? - видео

Один из ведущих политических деятелей Грузии 90-х годов и участник "Революции роз" в 2003-м, Зураб Жвания являлся одной из самых ярких и авторитетных фигур...

Еще во времена Звиада Гамсахурдия им было создано “Движение зеленых”, позже преобразованное в партию. Затем Зураб Жвания долгое время работал в команде Эдуарда Шеварднадзе, возглавляя парламент.В 2003 году, перейдя в оппозицию и приняв участие в смещении Шеварднадзе с поста президента Грузии, Жвания стал премьер-министром, под прагматичным руководством которого могла бы развиваться страна. Но в феврале 2005 года он погиб при невыясненных обстоятельствах.Официальная версия – “отравление угарным газом” – содержала ряд нестыковок и противоречий. Представители оппозиции утверждали, что Жвания мог быть убит, следствие так и не ответило на все вопросы. Тогда версия, что премьера убили из огнестрельного оружия, а отравление газом подстроили, не рассматривалась.Правительство Саакашвили в свое время не опубликовало отчет ФБР об обстоятельствах гибели Жвания. При этом целый ряд политиков и экспертов продолжали выступать с заявлениями об убийстве и как оно могло произойти. После прихода к власти партии “Грузинская мечта”, расследование обстоятельств гибели Зураба Жвания было возобновлено.

