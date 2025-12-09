Грузия
Зураб Жвания: политик, который мог изменить ход истории Грузии? - видео
Зураб Жвания: политик, который мог изменить ход истории Грузии? - видео
Один из ведущих политических деятелей Грузии 90-х годов и участник "Революции роз" в 2003-м, Зураб Жвания являлся одной из самых ярких и авторитетных фигур...
Еще во времена Звиада Гамсахурдия им было создано “Движение зеленых”, позже преобразованное в партию. Затем Зураб Жвания долгое время работал в команде Эдуарда Шеварднадзе, возглавляя парламент.В 2003 году, перейдя в оппозицию и приняв участие в смещении Шеварднадзе с поста президента Грузии, Жвания стал премьер-министром, под прагматичным руководством которого могла бы развиваться страна. Но в феврале 2005 года он погиб при невыясненных обстоятельствах.Официальная версия – “отравление угарным газом” – содержала ряд нестыковок и противоречий. Представители оппозиции утверждали, что Жвания мог быть убит, следствие так и не ответило на все вопросы. Тогда версия, что премьера убили из огнестрельного оружия, а отравление газом подстроили, не рассматривалась.Правительство Саакашвили в свое время не опубликовало отчет ФБР об обстоятельствах гибели Жвания. При этом целый ряд политиков и экспертов продолжали выступать с заявлениями об убийстве и как оно могло произойти. После прихода к власти партии “Грузинская мечта”, расследование обстоятельств гибели Зураба Жвания было возобновлено.
Один из ведущих политических деятелей Грузии 90-х годов и участник “Революции роз” в 2003-м, Зураб Жвания являлся одной из самых ярких и авторитетных фигур грузинской политики много лет.
Еще во времена Звиада Гамсахурдия им было создано “Движение зеленых”, позже преобразованное в партию. Затем Зураб Жвания долгое время работал в команде Эдуарда Шеварднадзе, возглавляя парламент.

В 2003 году, перейдя в оппозицию и приняв участие в смещении Шеварднадзе с поста президента Грузии, Жвания стал премьер-министром, под прагматичным руководством которого могла бы развиваться страна. Но в феврале 2005 года он погиб при невыясненных обстоятельствах.

Официальная версия – “отравление угарным газом” – содержала ряд нестыковок и противоречий. Представители оппозиции утверждали, что Жвания мог быть убит, следствие так и не ответило на все вопросы. Тогда версия, что премьера убили из огнестрельного оружия, а отравление газом подстроили, не рассматривалась.

Правительство Саакашвили в свое время не опубликовало отчет ФБР об обстоятельствах гибели Жвания. При этом целый ряд политиков и экспертов продолжали выступать с заявлениями об убийстве и как оно могло произойти. После прихода к власти партии “Грузинская мечта”, расследование обстоятельств гибели Зураба Жвания было возобновлено.
0