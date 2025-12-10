https://sputnik-georgia.ru/20251210/296136008.html

Кремль: Россия заинтересована в долгосрочном мире на Украине

Зеленский вечером 9 декабря ответил на вопросы журналистов, заявив о готовности к энергетическому перемирию с Россией 10.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. В Кремле подчеркнули, что цель России заключается в установлении устойчивого мира, а не временного перемирия с Украиной, таким образом прокомментировал заявление Владимира Зеленского о готовности к "энергетическому перемирию" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.Также Москва, по словам Пескова, еще не успела обсудить с Вашингтоном заявление Владимира Зеленского о президентских выборах на Украине. При этом он отметил, что президент России давно говорил о необходимости президентских выборов на Украине. Зеленский вечером 9 декабря ответил на вопросы журналистов, заявив о готовности к энергетическому перемирию с Россией, а также проведению в стране выборов в течение двух-трех месяцев (при условии обеспечения безопасности голосования). Он также сказал, что Киев в среду передаст США обновленный мирный план.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у жителей Украины должна быть подобная возможность. Зеленский же заявил, что Украина может подготовиться к выборам, но запросил у США и европейских государств "обеспечить безопасность" для их проведения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

