Кремль: Россия заинтересована в долгосрочном мире на Украине

Зеленский вечером 9 декабря ответил на вопросы журналистов, заявив о готовности к энергетическому перемирию с Россией
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik.
В Кремле подчеркнули, что цель России заключается в установлении устойчивого мира, а не временного перемирия с Украиной, таким образом прокомментировал заявление Владимира Зеленского о готовности к "энергетическому перемирию" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости.
Устойчивый и долгосрочный мир на Украине, на основе подписанных документов, является абсолютным приоритетом для Москвы, заявил он.
Также Москва, по словам Пескова, еще не успела обсудить с Вашингтоном заявление Владимира Зеленского о президентских выборах на Украине. При этом он отметил, что президент России давно говорил о необходимости президентских выборов на Украине.
Зеленский вечером 9 декабря ответил на вопросы журналистов, заявив о готовности к энергетическому перемирию с Россией, а также проведению в стране выборов в течение двух-трех месяцев (при условии обеспечения безопасности голосования). Он также сказал, что Киев в среду передаст США обновленный мирный план.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у жителей Украины должна быть подобная возможность. Зеленский же заявил, что Украина может подготовиться к выборам, но запросил у США и европейских государств "обеспечить безопасность" для их проведения.