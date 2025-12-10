Борьба с коррупцией в Грузии и мнение критиков – видео
20:09 10.12.2025 (обновлено: 21:12 10.12.2025)
© video: Sputnik
На фоне положительных рейтингов Грузии по экономической стабильности и темпам развития ряд европейских институтов продолжает критиковать страну
Transparency International опубликовала заявление, где сказано, что в 2025 году "рейтинг коррупции вызывает тревогу". Однако так ли это на самом деле? В Индексе восприятия коррупции у Грузии 53 балла, и это весьма неплохо в сравнении с другими. Среди 180 стран Грузия занимает 53 место.
В 2003 году у Грузии было всего 18 баллов в Индексе коррупции – прогресс за последние годы очевиден. Однако критики правительства продолжают утверждать – "ситуация вызывает беспокойство", так как Грузия свернула с пути активного сотрудничества с Евросоюзом и все зависит от ее возвращения на прежний курс.
Но даже в рейтинге по деолигархизации Грузия вошла в первую тройку стран Европы за последние 10 лет. При этом у 26-ти из 41-й страны в этом рейтинге показатели ухудшились.
