Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251210/borba-s-korruptsiey-v-gruzii-i-mnenie-kritikov---video-296143934.html
Борьба с коррупцией в Грузии и мнение критиков – видео
Борьба с коррупцией в Грузии и мнение критиков – видео
Sputnik Грузия
На фоне положительных рейтингов Грузии по экономической стабильности и темпам развития ряд европейских институтов продолжает критиковать страну 10.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-10T20:09+0400
2025-12-10T21:12+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
коррупция
власть
европа
экономика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/0a/296143764_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1cc308e7a2b1feda112b6a10f1e09c57.jpg
Transparency International опубликовала заявление, где сказано, что в 2025 году "рейтинг коррупции вызывает тревогу". Однако так ли это на самом деле? В Индексе восприятия коррупции у Грузии 53 балла, и это весьма неплохо в сравнении с другими. Среди 180 стран Грузия занимает 53 место.В 2003 году у Грузии было всего 18 баллов в Индексе коррупции – прогресс за последние годы очевиден. Однако критики правительства продолжают утверждать – "ситуация вызывает беспокойство", так как Грузия свернула с пути активного сотрудничества с Евросоюзом и все зависит от ее возвращения на прежний курс.Но даже в рейтинге по деолигархизации Грузия вошла в первую тройку стран Европы за последние 10 лет. При этом у 26-ти из 41-й страны в этом рейтинге показатели ухудшились.
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/0a/296143764_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c72508993daffac6d0eaba265a4f5fbb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, коррупция, власть, европа, экономика, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, коррупция, власть, европа, экономика, видео

Борьба с коррупцией в Грузии и мнение критиков – видео

20:09 10.12.2025 (обновлено: 21:12 10.12.2025)
© video: Sputnik
Подписаться
На фоне положительных рейтингов Грузии по экономической стабильности и темпам развития ряд европейских институтов продолжает критиковать страну
Transparency International опубликовала заявление, где сказано, что в 2025 году "рейтинг коррупции вызывает тревогу". Однако так ли это на самом деле? В Индексе восприятия коррупции у Грузии 53 балла, и это весьма неплохо в сравнении с другими. Среди 180 стран Грузия занимает 53 место.

В 2003 году у Грузии было всего 18 баллов в Индексе коррупции – прогресс за последние годы очевиден. Однако критики правительства продолжают утверждать – "ситуация вызывает беспокойство", так как Грузия свернула с пути активного сотрудничества с Евросоюзом и все зависит от ее возвращения на прежний курс.

Но даже в рейтинге по деолигархизации Грузия вошла в первую тройку стран Европы за последние 10 лет. При этом у 26-ти из 41-й страны в этом рейтинге показатели ухудшились.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0