https://sputnik-georgia.ru/20251210/chto-my-edim-na-nezakonnoy-skotoboyne-v-prigorode-tbilisi-nashli-somnitelnoe-myaso-296135429.html

Что мы едим? На незаконной скотобойне в пригороде Тбилиси нашли сомнительное мясо

Что мы едим? На незаконной скотобойне в пригороде Тбилиси нашли сомнительное мясо

Sputnik Грузия

Национальное агентство продовольствия осуществляет государственный контроль на скотобойнях по всей стране 10.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-10T22:00+0400

2025-12-10T22:00+0400

2025-12-10T22:00+0400

общество

грузия

новости

тбилиси

зестафони

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0c/252568559_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_cf2a75e63049c874f9def31361e5e98b.jpg

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Инспекторы Тбилисского департамента Национального агентства продовольствия выявили нелегальную скотобойню в пригороде Тбилиси Шиндиси, говорится в сообщении агентства.По данным агентства, объект, принадлежащий физическому лицу, работал без регистрации и официального статуса в реестре экономической деятельности. Также проверяющие обнаружили на скотобойне 200 килограммов мяса без маркировки, которое было опечатано и будет уничтожено в соответствии с законодательством. Бизнес-оператор оштрафован, и его деятельность приостановлена. Кроме того, нелегальные скотобойни обнаружили на западе Грузии в районах Зестафони и Вани. В результате внеплановой инспекции, проведенной инспекторами Имеретинского департамента агентства, мясо сомнительного происхождения опечатано и также будет уничтожено. Национальное агентство продовольствия осуществляет государственный контроль на скотобойнях по всей стране. Плановая инспекция проводится без определения уровня риска, четыре раза в год; кроме того, проводятся и внеплановые инспекции. В текущем году проведено 1 035 государственных проверок и выявлено 80 административных правонарушений. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

зестафони

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, тбилиси, зестафони