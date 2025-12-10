https://sputnik-georgia.ru/20251210/dva-gruzinskikh-filma-voshli-v-top-50-luchshikh-kartin-2025-goda-296138508.html

Два грузинских фильма вошли в ТОП-50 лучших картин 2025 года

Два грузинских фильма вошли в ТОП-50 лучших картин 2025 года

Sputnik Грузия

Фильмы никогда не выглядели так, и только особый тип мечтателя захотел бы их создать такими, пишет о грузинской кинокартине британское СМИ 10.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-10T20:04+0400

2025-12-10T20:04+0400

2025-12-10T20:04+0400

кино

кино

грузинское кино

триумф грузинского кино

грузинское кино

культура

грузия

новости

александр коберидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/0a/296138163_0:338:1540:1204_1920x0_80_0_0_bdf17fbbc8725287166afd288a27acf8.jpg

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Британский институт кино объявил список из 50-ти лучших кинофильмов уходящего 2025 года, в него вошли две картины грузинских режиссеров – "Апрель" Деи Кулумбегашвили и "Сухой лист" Александра Коберидзе. В 2025 году кинематограф не был сторонним наблюдателем, говорится на официальном сайте организации. Киноленты затрагивали такие актуальные темы, как проблемы иммигрантов, бунты и аресты протестующих. Так, в перечень лучших фильмов года попала "Одна битва за другой" с Леонардо ДиКаприо, "Финикийская схема" с Бенисио Дель Торо, "Эддингтон" с Хоакином Фениксом и Педро Паскалем и "Гамнет" с Полом Мескалем в главной роли. Критики Британского института кино не обошли своим вниманием и фильм-обладатель "Золотой пальмовой ветви", триллер о мести "Простая случайность" Джафара Панахи, а также картины "Сентиментальная ценность", "Умри, моя любовь", "Новая волна", "Я бы тебя пнула, если бы могла" и др. С полным списком фильмов, а также их описанием можно ознакомиться здесь. "Апрель" Кулумбегашвили После своего успешного "Начала" (2020) Деа Кулумбегашвили представила бескомпромиссную историю о грузинской акушерке, делающей аборты, чья карьера находится под угрозой. "Это чувство, которое возникает с первым вздохом и до конца не выходит, – ужас, который живет в груди с первой же зловещей сцены сурового и блестящего фильма Деи Кулумбегашвили "Апрель", – говорится в рецензии Джессики Кианг, S&S. – Этот ужас подобен яду, загрязняющему влажные поля и переменчивое небо грузинской сельской местности весной – хотя лето не принесет облегчения. Апрель может быть самым жестоким месяцем, но в Грузии Кулумбегашвили для женщин Кулумбегашвили все месяцы жестоки". Фильм был снят грузинским режиссером в 2024 году в копродукции с Италией и Францией. Смотреть его можно на BFI Player, Amazon Prime и Apple TV. "Сухой лист" Коберидзе В 186-минутном фильме, снятом на старый телефон в сотрудничестве Грузии и Германии, мужчина ищет свою взрослую дочь, которая исчезла во время путешествия по сельской Грузии, фотографируя футбольные поля. В поисках его сопровождает человек, который, как буднично объясняет рассказчик, невидим, и по мере развития медленной интриги Коберидзе начинаешь задаваться вопросом, не исчезла ли пропавшая Лиза просто в пикселизированном эфире. "Иными словами, этот роуд-муви в стиле магического реализма следует традициям метафизических детективов Антониони, хотя больше всего он напоминает масштабный лоу-фай плутовской фарс Мариано Льинаса "Чрезвычайные истории" (2008). Настойчивое стремление Коберидзе к красоте в искаженных визуальных образах может также указывать на родство с такими фетишистами ретро-формата, как Марк Дженкин или Гай Мэддин, но главное отличие в том, что он не пытается воссоздать кинематографическое прошлое. Фильмы никогда не выглядели так, и только особый тип мечтателя захотел бы их создать", – пишет кинокритик Сэм Уигли, S&S. О Британском институте кино Британский институт кино (British Film Institute) – некоммерческая организация, работающая с 1933 года. Устав института утвержден королевой Елизаветой II. Институт кино публикует серию монографий о великих фильмах прежних лет и спонсирует кинопроекты начинающих режиссеров. Под эгидой Британского института кино функционируют различные культурные учреждения: журнал Sight & Sound, вот уже полвека раз в десятилетие опрашивающий режиссеров и кинокритиков мира на предмет определения лучших фильмов в истории, Национальный киноархив (1935), который позиционируется как крупнейший в мире, Киноцентр на южном берегу Темзы у моста Ватерлоо, Лондонский музей кино, открытый в 1988 году принцем Чарльзом. Начиная с 1956 года, Британский институт кино ежегодно организует Лондонский кинофестиваль, где демонстрируются артхаусные ленты, получившие резонанс на главных кинофестивалях мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

кино, кино, грузинское кино, триумф грузинского кино, грузинское кино, культура, грузия, новости, александр коберидзе