https://sputnik-georgia.ru/20251210/dva-gruzinskikh-filma-voshli-v-top-50-luchshikh-kartin-2025-goda-296138508.html
Два грузинских фильма вошли в ТОП-50 лучших картин 2025 года
Два грузинских фильма вошли в ТОП-50 лучших картин 2025 года
Sputnik Грузия
Фильмы никогда не выглядели так, и только особый тип мечтателя захотел бы их создать такими, пишет о грузинской кинокартине британское СМИ 10.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-10T20:04+0400
2025-12-10T20:04+0400
2025-12-10T20:04+0400
кино
кино
грузинское кино
триумф грузинского кино
грузинское кино
культура
грузия
новости
александр коберидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/0a/296138163_0:338:1540:1204_1920x0_80_0_0_bdf17fbbc8725287166afd288a27acf8.jpg
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Британский институт кино объявил список из 50-ти лучших кинофильмов уходящего 2025 года, в него вошли две картины грузинских режиссеров – "Апрель" Деи Кулумбегашвили и "Сухой лист" Александра Коберидзе. В 2025 году кинематограф не был сторонним наблюдателем, говорится на официальном сайте организации. Киноленты затрагивали такие актуальные темы, как проблемы иммигрантов, бунты и аресты протестующих. Так, в перечень лучших фильмов года попала "Одна битва за другой" с Леонардо ДиКаприо, "Финикийская схема" с Бенисио Дель Торо, "Эддингтон" с Хоакином Фениксом и Педро Паскалем и "Гамнет" с Полом Мескалем в главной роли. Критики Британского института кино не обошли своим вниманием и фильм-обладатель "Золотой пальмовой ветви", триллер о мести "Простая случайность" Джафара Панахи, а также картины "Сентиментальная ценность", "Умри, моя любовь", "Новая волна", "Я бы тебя пнула, если бы могла" и др. С полным списком фильмов, а также их описанием можно ознакомиться здесь. "Апрель" Кулумбегашвили После своего успешного "Начала" (2020) Деа Кулумбегашвили представила бескомпромиссную историю о грузинской акушерке, делающей аборты, чья карьера находится под угрозой. "Это чувство, которое возникает с первым вздохом и до конца не выходит, – ужас, который живет в груди с первой же зловещей сцены сурового и блестящего фильма Деи Кулумбегашвили "Апрель", – говорится в рецензии Джессики Кианг, S&S. – Этот ужас подобен яду, загрязняющему влажные поля и переменчивое небо грузинской сельской местности весной – хотя лето не принесет облегчения. Апрель может быть самым жестоким месяцем, но в Грузии Кулумбегашвили для женщин Кулумбегашвили все месяцы жестоки". Фильм был снят грузинским режиссером в 2024 году в копродукции с Италией и Францией. Смотреть его можно на BFI Player, Amazon Prime и Apple TV. "Сухой лист" Коберидзе В 186-минутном фильме, снятом на старый телефон в сотрудничестве Грузии и Германии, мужчина ищет свою взрослую дочь, которая исчезла во время путешествия по сельской Грузии, фотографируя футбольные поля. В поисках его сопровождает человек, который, как буднично объясняет рассказчик, невидим, и по мере развития медленной интриги Коберидзе начинаешь задаваться вопросом, не исчезла ли пропавшая Лиза просто в пикселизированном эфире. "Иными словами, этот роуд-муви в стиле магического реализма следует традициям метафизических детективов Антониони, хотя больше всего он напоминает масштабный лоу-фай плутовской фарс Мариано Льинаса "Чрезвычайные истории" (2008). Настойчивое стремление Коберидзе к красоте в искаженных визуальных образах может также указывать на родство с такими фетишистами ретро-формата, как Марк Дженкин или Гай Мэддин, но главное отличие в том, что он не пытается воссоздать кинематографическое прошлое. Фильмы никогда не выглядели так, и только особый тип мечтателя захотел бы их создать", – пишет кинокритик Сэм Уигли, S&S. О Британском институте кино Британский институт кино (British Film Institute) – некоммерческая организация, работающая с 1933 года. Устав института утвержден королевой Елизаветой II. Институт кино публикует серию монографий о великих фильмах прежних лет и спонсирует кинопроекты начинающих режиссеров. Под эгидой Британского института кино функционируют различные культурные учреждения: журнал Sight & Sound, вот уже полвека раз в десятилетие опрашивающий режиссеров и кинокритиков мира на предмет определения лучших фильмов в истории, Национальный киноархив (1935), который позиционируется как крупнейший в мире, Киноцентр на южном берегу Темзы у моста Ватерлоо, Лондонский музей кино, открытый в 1988 году принцем Чарльзом. Начиная с 1956 года, Британский институт кино ежегодно организует Лондонский кинофестиваль, где демонстрируются артхаусные ленты, получившие резонанс на главных кинофестивалях мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/0a/296138163_0:193:1540:1348_1920x0_80_0_0_c928506e6f06850397b21d37ceb107a8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
кино, кино, грузинское кино, триумф грузинского кино, грузинское кино, культура, грузия, новости, александр коберидзе
кино, кино, грузинское кино, триумф грузинского кино, грузинское кино, культура, грузия, новости, александр коберидзе
Два грузинских фильма вошли в ТОП-50 лучших картин 2025 года
Фильмы никогда не выглядели так, и только особый тип мечтателя захотел бы их создать такими, пишет о грузинской кинокартине британское СМИ
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Британский институт кино объявил список из 50-ти лучших кинофильмов уходящего 2025 года, в него вошли две картины грузинских режиссеров – "Апрель" Деи Кулумбегашвили и "Сухой лист" Александра Коберидзе.
В 2025 году кинематограф не был сторонним наблюдателем, говорится на официальном сайте организации. Киноленты затрагивали такие актуальные темы, как проблемы иммигрантов, бунты и аресты протестующих.
"Авторитарные правительства, искореняющие мятежников, культурные войны и теории заговора. Фон многих из лучших фильмов, выбранных нашими критиками в списке ниже, мог бы быть взят из новостного потока. Каким-то образом, несмотря на то, что эти фильмы были запущены в производство задолго до этого, многие из них отразили ужасы года", – говорится в статье.
Так, в перечень лучших фильмов года попала "Одна битва за другой" с Леонардо ДиКаприо, "Финикийская схема" с Бенисио Дель Торо, "Эддингтон" с Хоакином Фениксом и Педро Паскалем и "Гамнет" с Полом Мескалем в главной роли.
Критики Британского института кино не обошли своим вниманием и фильм-обладатель "Золотой пальмовой ветви", триллер о мести "Простая случайность" Джафара Панахи, а также картины "Сентиментальная ценность", "Умри, моя любовь", "Новая волна", "Я бы тебя пнула, если бы могла" и др. С полным списком фильмов, а также их описанием можно ознакомиться здесь
.
После своего успешного "Начала" (2020) Деа Кулумбегашвили представила бескомпромиссную историю о грузинской акушерке, делающей аборты, чья карьера находится под угрозой.
"Это чувство, которое возникает с первым вздохом и до конца не выходит, – ужас, который живет в груди с первой же зловещей сцены сурового и блестящего фильма Деи Кулумбегашвили "Апрель", – говорится в рецензии Джессики Кианг, S&S. – Этот ужас подобен яду, загрязняющему влажные поля и переменчивое небо грузинской сельской местности весной – хотя лето не принесет облегчения. Апрель может быть самым жестоким месяцем, но в Грузии Кулумбегашвили для женщин Кулумбегашвили все месяцы жестоки".
Фильм был снят грузинским режиссером в 2024 году в копродукции с Италией и Францией. Смотреть его можно на BFI Player, Amazon Prime и Apple TV.
В 186-минутном фильме, снятом на старый телефон в сотрудничестве Грузии и Германии, мужчина ищет свою взрослую дочь, которая исчезла во время путешествия по сельской Грузии, фотографируя футбольные поля.
В поисках его сопровождает человек, который, как буднично объясняет рассказчик, невидим, и по мере развития медленной интриги Коберидзе начинаешь задаваться вопросом, не исчезла ли пропавшая Лиза просто в пикселизированном эфире.
"Иными словами, этот роуд-муви в стиле магического реализма следует традициям метафизических детективов Антониони, хотя больше всего он напоминает масштабный лоу-фай плутовской фарс Мариано Льинаса "Чрезвычайные истории" (2008). Настойчивое стремление Коберидзе к красоте в искаженных визуальных образах может также указывать на родство с такими фетишистами ретро-формата, как Марк Дженкин или Гай Мэддин, но главное отличие в том, что он не пытается воссоздать кинематографическое прошлое. Фильмы никогда не выглядели так, и только особый тип мечтателя захотел бы их создать", – пишет кинокритик Сэм Уигли, S&S.
О Британском институте кино
Британский институт кино (British Film Institute) – некоммерческая организация, работающая с 1933 года. Устав института утвержден королевой Елизаветой II. Институт кино публикует серию монографий о великих фильмах прежних лет и спонсирует кинопроекты начинающих режиссеров.
Под эгидой Британского института кино функционируют различные культурные учреждения: журнал Sight & Sound, вот уже полвека раз в десятилетие опрашивающий режиссеров и кинокритиков мира на предмет определения лучших фильмов в истории, Национальный киноархив (1935), который позиционируется как крупнейший в мире, Киноцентр на южном берегу Темзы у моста Ватерлоо, Лондонский музей кино, открытый в 1988 году принцем Чарльзом.
Начиная с 1956 года, Британский институт кино ежегодно организует Лондонский кинофестиваль, где демонстрируются артхаусные ленты, получившие резонанс на главных кинофестивалях мира.