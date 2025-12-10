https://sputnik-georgia.ru/20251210/energokompaniyam-gruzii-spishut-shtrafy-pered-gosudarstvom--premer-296139573.html
Энергокомпаниям Грузии спишут штрафы перед государством – премьер
Энергокомпаниям Грузии спишут штрафы перед государством – премьер
Sputnik Грузия
Списание задолженностей послужит снятию препятствующего финансового барьера и сохранению мотивации реализации проектов в установленные сроки, отметил Кобахидзе 10.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-10T16:56+0400
2025-12-10T16:56+0400
2025-12-10T16:57+0400
экономика
грузия
новости
ираклий кобахидзе
энергетика грузии
энергетика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/11/295414581_0:573:1006:1139_1920x0_80_0_0_001b18132d203d583c86fea58bccf807.jpg
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Всем компаниям, работающим в энергетическом секторе и участвующим в разработке проектов возобновляемой энергии, будут списаны накопленные перед государством штрафы на общую сумму один миллиард лари, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По его словам, накопленные за последние годы штрафы препятствуют развитию энергетической системы Грузии. "Что касается условий: чтобы у компаний не возникало искушения продолжать деятельность безответственно и не накапливать новые штрафы, а серьезно отнестись к государственной инициативе по разгрузке сектора, в случае нарушения обновленных сроков они будут обязаны полностью уплатить вновь накопившиеся пени и штрафы, при этом также восстановятся штрафы, прощенные нашим сегодняшним решением", – сказал Кобахидзе. По заявлению премьера, списание задолженностей с конкретной оговоркой служит одновременно двум целям – снятию препятствующего финансового барьера и сохранению мотивации реализации проектов в установленные сроки. "Списание задолженностей должно стать началом нового процесса, основанного на новом, двустороннем, сотрудничестве, но в то же время наполненном ответственностью. Это означает новые соглашения, новый график и новые разумные взаимные обязательства между государством и компаниями", – сказал Кобахидзе. По его словам, государство будет строго следить за выполнением обязательств и задолженностями. Также, по мнению премьера, данное решение придаст новый стимул развитию энергетической системы. За девять месяцев 2025 года в Грузии было выработано 10,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 8,6% меньше, чем в январе-сентябре 2024 года. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидроэлектростанции – 8,7 миллиарда киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработали 1,6 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция "Картли" – 63,70 миллиона киловатт-часов. Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет примерно на 73% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/11/295414581_0:551:1006:1306_1920x0_80_0_0_dbd01aae2981fdaad311be0602c1c7ec.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, энергетика грузии, энергетика
экономика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, энергетика грузии, энергетика
Энергокомпаниям Грузии спишут штрафы перед государством – премьер
16:56 10.12.2025 (обновлено: 16:57 10.12.2025)
Списание задолженностей послужит снятию препятствующего финансового барьера и сохранению мотивации реализации проектов в установленные сроки, отметил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Всем компаниям, работающим в энергетическом секторе и участвующим в разработке проектов возобновляемой энергии, будут списаны накопленные перед государством штрафы на общую сумму один миллиард лари, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, накопленные за последние годы штрафы препятствуют развитию энергетической системы Грузии.
"Что касается условий: чтобы у компаний не возникало искушения продолжать деятельность безответственно и не накапливать новые штрафы, а серьезно отнестись к государственной инициативе по разгрузке сектора, в случае нарушения обновленных сроков они будут обязаны полностью уплатить вновь накопившиеся пени и штрафы, при этом также восстановятся штрафы, прощенные нашим сегодняшним решением", – сказал Кобахидзе.
По заявлению премьера, списание задолженностей с конкретной оговоркой служит одновременно двум целям – снятию препятствующего финансового барьера и сохранению мотивации реализации проектов в установленные сроки.
"Списание задолженностей должно стать началом нового процесса, основанного на новом, двустороннем, сотрудничестве, но в то же время наполненном ответственностью. Это означает новые соглашения, новый график и новые разумные взаимные обязательства между государством и компаниями", – сказал Кобахидзе.
По его словам, государство будет строго следить за выполнением обязательств и задолженностями. Также, по мнению премьера, данное решение придаст новый стимул развитию энергетической системы.
За девять месяцев 2025 года в Грузии было выработано 10,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 8,6% меньше, чем в январе-сентябре 2024 года.
Большая доля выработанной энергии пришлась на гидроэлектростанции – 8,7 миллиарда киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработали 1,6 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция "Картли" – 63,70 миллиона киловатт-часов.
Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет примерно на 73% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов.
Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.