Энергокомпаниям Грузии спишут штрафы перед государством – премьер

10.12.2025

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Всем компаниям, работающим в энергетическом секторе и участвующим в разработке проектов возобновляемой энергии, будут списаны накопленные перед государством штрафы на общую сумму один миллиард лари, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По его словам, накопленные за последние годы штрафы препятствуют развитию энергетической системы Грузии. "Что касается условий: чтобы у компаний не возникало искушения продолжать деятельность безответственно и не накапливать новые штрафы, а серьезно отнестись к государственной инициативе по разгрузке сектора, в случае нарушения обновленных сроков они будут обязаны полностью уплатить вновь накопившиеся пени и штрафы, при этом также восстановятся штрафы, прощенные нашим сегодняшним решением", – сказал Кобахидзе. По заявлению премьера, списание задолженностей с конкретной оговоркой служит одновременно двум целям – снятию препятствующего финансового барьера и сохранению мотивации реализации проектов в установленные сроки. "Списание задолженностей должно стать началом нового процесса, основанного на новом, двустороннем, сотрудничестве, но в то же время наполненном ответственностью. Это означает новые соглашения, новый график и новые разумные взаимные обязательства между государством и компаниями", – сказал Кобахидзе. По его словам, государство будет строго следить за выполнением обязательств и задолженностями. Также, по мнению премьера, данное решение придаст новый стимул развитию энергетической системы. За девять месяцев 2025 года в Грузии было выработано 10,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 8,6% меньше, чем в январе-сентябре 2024 года. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидроэлектростанции – 8,7 миллиарда киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработали 1,6 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция "Картли" – 63,70 миллиона киловатт-часов. Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет примерно на 73% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

