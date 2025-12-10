https://sputnik-georgia.ru/20251210/gosbyudzhet-na-2026-god-prinyat-na-kakie-dengi-budet-zhit-gruziya-296140964.html

Госбюджет на 2026 год принят: на какие деньги будет жить Грузия?

Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,5%. При этом правительственный долг составляет 33,5% к ВВП

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Парламент Грузии 80 голосами против 9 утвердил государственный бюджет страны на 2026 год.Как говорится в пояснительной записке к проекту, государственный бюджет учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, включая Грузию.Согласно пояснительной записке, госбюджет рассчитан исходя из консервативного прогноза роста экономики, который ожидается на уровне 5%. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 114,1 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1.Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,5%. При этом правительственный долг составляет 33,5% к ВВП.Новые параметры госбюджетаСогласно проекту, поступления в госбюджет в 2026 году увеличатся по сравнению с показателями 2025 года и составят около 30,8 миллиарда лари. При этом налоговые доходы увеличатся на 1,5 миллиарда лари и составят около 24,9 миллиарда лари.Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2026 года вырастет примерно на 2,9 миллиарда лари и составит около 30,9 миллиарда лари.Кто получит больше денегБольшего всего в 2026 году вырастет бюджет Минздрава (на 840 миллионов лари) и составит 9,7 миллиарда лари, из которых около 6,9 миллиарда пойдут на социальные выплаты – в том числе повышение пенсий и пособий, а 2 миллиарда лари – на здравоохранение, в том числе на повышение зарплат медработникам.Бюджет Минобразования составит 2,7 миллиарда лари, из которых 1,9 миллиарда пойдут на школы и детские сады, 158,3 миллиона – на профессиональное образование, а 174 миллиона – на высшее.Бюджет министерства инфраструктуры составит 3,1 миллиарда лари, из которых 1,3 миллиарда пойдут на строительство дорог, а остальные – на строительство школ в регионах, ремонт системы водоснабжения и на региональную инфраструктуру.Бюджет министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства составит 808,2 миллиона лари, министерства регионального развития – 132,9 миллиона лари, министерства экономики – 928,6 миллиона лари, министерства финансов – 130 миллионов лари, министерства юстиции – 442,3 миллиона лари, министерства иностранных дел – 225 миллионов лари, министерства обороны – 1,9 миллиарда лари, МВД Грузии – 1,6 миллиарда лари, министерства культуры – 364,9 миллиона лари, министерства спорта – 325,3 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

