Грузия между США и Европой: депутат о давлении евробюрократии

Политик выразил обеспокоенность ростом антиамериканских и антиевропейских заявлений, сделанных как в США, так и в Европе 10.12.2025, Sputnik Грузия
политика
грузия
новости
сша
европа
украина
гурам мачарашвили
дональд трамп
"сила народа"
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Пока в Европе критикуют вмешательство США в дела континента, евробюрократы указывают Грузии, какие законы следует принимать и отменять, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Грузинские власти же объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность. "В Европе говорят: как смеют США вмешиваться в европейские дела? И в это же время из евробюрократии в Грузию нам указывают, какой закон принимать, а какой отменять. Раньше это говорили на уровне резолюций, а теперь эти люди утверждают, что, мол, в дела других не вмешиваются", – сказал Мачарашвили. Политик выразил обеспокоенность ростом антиамериканских и антиевропейских заявлений, сделанных как в США, так и в Европе. По его словам, подобные высказывания ставят перед Грузией выбор между двумя внешнеполитическими курсами. "Антиевропейские заявления делает президент США, чтобы в Европе каждый занимался своим делом, потому что Европа ведет себя несправедливо, а в евробюрократии действуют несправедливые правила. С другой стороны, антиамериканские заявления исходят из евробюрократии", – говорит Мачарашвили. Политик также обратился к грузинским НПО и представителям оппозиции с вопросом, почему они не реагируют на подобные заявления. "Что нам делать, какую сторону выбрать – американскую или европейскую? Пусть выступят и скажут, кто прав: Кошта или Трамп, Калас или Рубио? Оба не могут быть правы", – утверждает Мачарашвили. Он подчеркнул, что вмешательство евробюрократии в дела Грузии, в том числе в законодательные процессы, противоречит принципу невмешательства в дела других стран. Политик призвал к справедливости и внимательному анализу международных сигналов, поступающих в адрес Грузии. Ранее президент США Дональд Трамп в интервью изданию POLITICO назвал Европу "разлагающейся" группой стран, управляемых "слабыми" людьми. Трамп резко раскритиковал традиционных союзников США за неспособность контролировать миграцию и завершить конфликт между Россией и Украиной. Он также намекнул, что поддержит европейских политиков, разделяющих его видение будущего континента. Кроме того, в новой стратегии национальной безопасности США отмечаются разногласия с рядом представителей ЕС, которые, по оценке Вашингтона, возлагают нереалистичные надежды на продолжение боевых действий и нарушают демократические принципы, подавляя оппозицию.
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Пока в Европе критикуют вмешательство США в дела континента, евробюрократы указывают Грузии, какие законы следует принимать и отменять, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.
Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Грузинские власти же объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность.
"В Европе говорят: как смеют США вмешиваться в европейские дела? И в это же время из евробюрократии в Грузию нам указывают, какой закон принимать, а какой отменять. Раньше это говорили на уровне резолюций, а теперь эти люди утверждают, что, мол, в дела других не вмешиваются", – сказал Мачарашвили.
Политик выразил обеспокоенность ростом антиамериканских и антиевропейских заявлений, сделанных как в США, так и в Европе. По его словам, подобные высказывания ставят перед Грузией выбор между двумя внешнеполитическими курсами.
"Антиевропейские заявления делает президент США, чтобы в Европе каждый занимался своим делом, потому что Европа ведет себя несправедливо, а в евробюрократии действуют несправедливые правила. С другой стороны, антиамериканские заявления исходят из евробюрократии", – говорит Мачарашвили.
Политик также обратился к грузинским НПО и представителям оппозиции с вопросом, почему они не реагируют на подобные заявления.
"Что нам делать, какую сторону выбрать – американскую или европейскую? Пусть выступят и скажут, кто прав: Кошта или Трамп, Калас или Рубио? Оба не могут быть правы", – утверждает Мачарашвили.
Он подчеркнул, что вмешательство евробюрократии в дела Грузии, в том числе в законодательные процессы, противоречит принципу невмешательства в дела других стран. Политик призвал к справедливости и внимательному анализу международных сигналов, поступающих в адрес Грузии.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью изданию POLITICO назвал Европу "разлагающейся" группой стран, управляемых "слабыми" людьми. Трамп резко раскритиковал традиционных союзников США за неспособность контролировать миграцию и завершить конфликт между Россией и Украиной. Он также намекнул, что поддержит европейских политиков, разделяющих его видение будущего континента.
Кроме того, в новой стратегии национальной безопасности США отмечаются разногласия с рядом представителей ЕС, которые, по оценке Вашингтона, возлагают нереалистичные надежды на продолжение боевых действий и нарушают демократические принципы, подавляя оппозицию.