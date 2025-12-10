https://sputnik-georgia.ru/20251210/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-10-dekabrya-2025-296129852.html

Какой сегодня церковный праздник: 10 декабря 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 10 декабря отмечают день памяти cвятых Иакова, Палладия, Романа и других 10.12.2025, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Иаков ПерсянинПо церковному календарю 10 декабря поминают великомученика Иакова Персянина, пострадавшего за веру в V веке.Родился будущий cвятой в знатной и богатой христианской семье в Персии в IV веке. Cтав взрослым, Иаков женился на христианке, растил детей в благочестии, в любви к молитве и Священному писанию.Иаков при персидском дворе занимал высокую должность. В одном из военных походов, испугавшись признать себя христианином, он вместе с царем принес жертву идолам. Мать и жена Иакова, узнав об этом, огорчились и написали ему письмо, в котором, укоряя его, призывали покаяться.Осознав тяжесть своего греха, Иаков стал громко плакать и молить о прощении Господа. Соратники, услышав, что он молится Господу, донесли об этом царю. На допросе, укрепившись духом, он мужественно признал себя христианином, и уговоры царя отречься не смогли поколебать его веры.По приказу царя исповедника предали мучительной смерти. Положив на плаху, великомученику поочередно на руках и ногах отсекли пальцы, а затем руки и ноги. В конце святого, истекающего кровью, обезглавили. Произошло это в 421 году.Палладий АлександрийскийПо церковному календарю 10 декабря поминают преподобного Палладия Александрийского.Родился будущий cвятой в городе Солуни. Преподобный Палладий подвизался в Александрии в конце VI - начале VII века. Других данных о Палладии Александрийском не сохранилось.Роман АнтиохийскийПо церковному календарю 10 декабря поминают преподобного Романа Антиохийского, жившего в V веке.Родился будущий cвятой в городе Росе. Подвизался преподобный Роман в окрестностях Антиохии, заслужив благодатные дары прозорливости и исцелений. По молитвам cвятого Господь многим бесплодным женщинам даровал радость материнства.Преподобный был строгим постником и носил под власяницей тяжелые вериги. Святой Роман прожил много лет в затворе, не разжигая огня. Он мирно скончался, дожив до глубокой старости.ИмениныПо церковному календарю 10 декабря именины отмечают Фекла, Алексей, Андрей, Борис, Василий, Всеволод, Владимир, Гавриил, Дмитрий, Иван, Никон, Николай, Роман, Сергей, Серафим, Федор, Феодосий и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников

религия , справки , календарь религиозных праздников