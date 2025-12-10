https://sputnik-georgia.ru/20251210/kanikuly-i-novye-pravila-v-detsadakh-tbilisi-chto-nuzhno-znat-roditelyam-296137359.html
Каникулы и новые правила в детсадах Тбилиси: что нужно знать родителям?
Каникулы и новые правила в детсадах Тбилиси: что нужно знать родителям?
Новая система в детских значительно улучшит управление воспитательным процессом, заявил Каладзе
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Новогодние каникулы в детских садах Тбилиси продлятся с 30 декабря 2025 года по 15 января 2026 года, после чего образовательный процесс возобновится с важным нововведением – полноценным запуском электронной системы доступа, сообщил мэр столицы Каха Каладзе. По словам градоначальника, Агентство управления детскими садами завершило внедрение электронной системы доступа в учреждениях. В рамках проекта в садах установили карт-ридеры и системы видеонаблюдения. Соответствующее обучение прошла администрация учреждений и специалисты профильных подразделений агентства. "Сейчас проводятся информационные встречи с родителями воспитанников, чтобы с 15 января 2026 года прием детей в садики проходил без перебоев", – отметил Каладзе на заседании городского правительства. Для удобства родителей на портале www.tbilisikids.com станет доступна функция генерации одноразового QR-кода, который можно будет использовать для входа в детский сад. Кроме того, каждому ребенку выдадут до восьми пластиковых карт – на случай потери или если ребенка приводят в сад разные члены семьи. "В проекте учтены все обстоятельства, которые могут возникнуть при электронной регистрации детей и сотрудников – особенности рабочего графика или индивидуальный график посещения для детей со специальными образовательными потребностями", – уточнил мэр. Каладзе подчеркнул, что новая система значительно улучшит управление воспитательным процессом и финансами. Электронный учет обеспечит стопроцентную точность регистрации посещаемости как детей, так и сотрудников, а также позволит экономить человеческие, временные и материальные ресурсы. Электронная система работала в пилотном режиме с 16 сентября 2025 года в 20 детских садах столицы и, как отметил мэр, за это время не выявила ни одного сбоя. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Новогодние каникулы в детских садах Тбилиси продлятся с 30 декабря 2025 года по 15 января 2026 года, после чего образовательный процесс возобновится с важным нововведением – полноценным запуском электронной системы доступа, сообщил мэр столицы Каха Каладзе.
По словам градоначальника, Агентство управления детскими садами завершило внедрение электронной системы доступа в учреждениях. В рамках проекта в садах установили карт-ридеры и системы видеонаблюдения. Соответствующее обучение прошла администрация учреждений и специалисты профильных подразделений агентства.
"Сейчас проводятся информационные встречи с родителями воспитанников, чтобы с 15 января 2026 года прием детей в садики проходил без перебоев", – отметил Каладзе на заседании городского правительства.
Для удобства родителей на портале www.tbilisikids.com станет доступна функция генерации одноразового QR-кода, который можно будет использовать для входа в детский сад. Кроме того, каждому ребенку выдадут до восьми пластиковых карт – на случай потери или если ребенка приводят в сад разные члены семьи.
"В проекте учтены все обстоятельства, которые могут возникнуть при электронной регистрации детей и сотрудников – особенности рабочего графика или индивидуальный график посещения для детей со специальными образовательными потребностями", – уточнил мэр.
Каладзе подчеркнул, что новая система значительно улучшит управление воспитательным процессом и финансами. Электронный учет обеспечит стопроцентную точность регистрации посещаемости как детей, так и сотрудников, а также позволит экономить человеческие, временные и материальные ресурсы.
Электронная система работала в пилотном режиме с 16 сентября 2025 года в 20 детских садах столицы и, как отметил мэр, за это время не выявила ни одного сбоя.