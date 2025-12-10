https://sputnik-georgia.ru/20251210/kultura-gruzinskoy-pshenitsy-popala-v-spisok-nematerialnogo-naslediya-yunesko-296136404.html

Культура грузинской пшеницы попала в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Ранее правительство Грузии присвоило этой традиции категорию национального значения 10.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. ЮНЕСКО включила "Культуру грузинской пшеницы: традиции и ритуалы" в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Решение было принято на 20-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, состоявшейся в Нью-Дели (Индия). Памятнику нематериального культурного наследия – "Культура грузинской пшеницы: традиции и ритуалы" – ранее постановлением правительства Грузии присвоена категория национального значения. "Сегодняшнее решение ЮНЕСКО – еще одно международное признание многовековой истории Грузии, насыщенной ценным культурным наследием", – заявил министр сельского хозяйства Давид Сонгулашвили. По его словам, грузинская пшеница является частью как материального, так и нематериального наследия страны. По данным министерства культуры, заявка была подана Грузией 28 марта 2024 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

