Культура грузинской пшеницы попала в список нематериального наследия ЮНЕСКО
Культура грузинской пшеницы попала в список нематериального наследия ЮНЕСКО
10.12.2025
Культура грузинской пшеницы попала в список нематериального наследия ЮНЕСКО
Ранее правительство Грузии присвоило этой традиции категорию национального значения
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. ЮНЕСКО включила "Культуру грузинской пшеницы: традиции и ритуалы" в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.
Решение было принято на 20-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, состоявшейся в Нью-Дели (Индия).
"Решение ЮНЕСКО о признании традиций и ритуалов, связанных с пшеницей, является международной оценкой многовекового труда, знаний и практики грузинского народа, а также подчеркивает важность грузинских эндемичных видов", – говорится в информации Минкультуры.
Памятнику нематериального культурного наследия – "Культура грузинской пшеницы: традиции и ритуалы" – ранее постановлением правительства Грузии присвоена категория национального значения.
"Сегодняшнее решение ЮНЕСКО – еще одно международное признание многовековой истории Грузии, насыщенной ценным культурным наследием", – заявил министр сельского хозяйства Давид Сонгулашвили.
По его словам, грузинская пшеница является частью как материального, так и нематериального наследия страны.
По данным министерства культуры, заявка была подана Грузией 28 марта 2024 года.