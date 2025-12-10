https://sputnik-georgia.ru/20251210/mvd-gruzii-zaderzhalo-seriynogo-zakladchika-v-tbilisi-296135802.html
МВД Грузии задержало серийного закладчика в Тбилиси
МВД Грузии задержало серийного закладчика в Тбилиси
10.12.2025
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Гражданина Турции задержали в Тбилиси за способствование реализации, хранение и приобретение наркотических средств, говорится в сообщении МВД Грузии. Как установило следствие, обвиняемый разместил наркотическое вещество "метадон" в 25 точках в Тбилиси, из которых полиция изъяла 77 доз наркотика. Способствование реализации – уголовная статья, появившаяся в Грузии в марте этого года. Она касается лиц, которые непосредственно не являются прямыми реализаторами наркотиков, однако способствуют их распространению. Наказание за способствование реализации аналогично наказанию за реализацию и предполагает лишение свободы сроком до 20 лет либо пожизненное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
