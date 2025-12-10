https://sputnik-georgia.ru/20251210/parlament-gruzii-zavershit-rabotu-19-dekabrya-296124957.html
Парламент Грузии завершит работу 19 декабря
Парламент Грузии завершит работу 19 декабря
Среди законов, которые должен принять парламент, – государственный бюджет Грузии на 2026 год, реформа высшего образования, ужесточение правил дорожного... 10.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Осенняя сессия парламента завершится 19 декабря, до последнего дня депутаты будут работать над принятием законов, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Осенняя сессия открывается в первый вторник сентября и завершается в третью пятницу декабря. Среди законов, которые должен принять парламент, – государственный бюджет Грузии на 2026 год, реформа высшего образование, ужесточение правил дорожного движения и избирательная реформа. Работа парламента возобновится в первый вторник февраля следующего года и продлится до последней пятницы июня.
Парламент Грузии завершит работу 19 декабря
Среди законов, которые должен принять парламент, – государственный бюджет Грузии на 2026 год, реформа высшего образования, ужесточение правил дорожного движения и избирательная реформа
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Осенняя сессия парламента завершится 19 декабря, до последнего дня депутаты будут работать над принятием законов, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Осенняя сессия открывается в первый вторник сентября и завершается в третью пятницу декабря.
"На следующей неделе, в понедельник, будет заседание бюро, во вторник и среду, 16-17 декабря, вероятно, внеочередные заседания. 19 декабря, в пятницу, у нас будет заседание бюро, на котором мы закроем осеннюю сессию", – заявил Шалва Папуашвили.
Среди законов, которые должен принять парламент, – государственный бюджет Грузии на 2026 год, реформа высшего образование, ужесточение правил дорожного движения и избирательная реформа.
Работа парламента возобновится в первый вторник февраля следующего года и продлится до последней пятницы июня.