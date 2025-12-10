Парламент Грузии завершит работу 19 декабря

https://sputnik-georgia.ru/20251210/parlament-gruzii-zavershit-rabotu-19-dekabrya-296124957.html

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Осенняя сессия парламента завершится 19 декабря, до последнего дня депутаты будут работать над принятием законов, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Осенняя сессия открывается в первый вторник сентября и завершается в третью пятницу декабря. Среди законов, которые должен принять парламент, – государственный бюджет Грузии на 2026 год, реформа высшего образование, ужесточение правил дорожного движения и избирательная реформа. Работа парламента возобновится в первый вторник февраля следующего года и продлится до последней пятницы июня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

