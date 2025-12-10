https://sputnik-georgia.ru/20251210/pokazatel-zdorovoy-biznes-sredy--zamministra-o-roste-investitsiy-v-gruziyu-296130755.html

Показатель здоровой бизнес-среды – замминистра о росте инвестиций в Грузию

Приоритетом правительства Грузии является привлечение инвестиций, способствующих трансферу знаний и технологий в стране 10.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Положительные тенденции в росте прямых иностранных инвестиций в Грузию свидетельствуют о здоровой инвестиционной и деловой среде страны, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в третьем квартале 2025 года, по предварительной оценке, вырос в два раза (+101,7%) по сравнению с июлем-сентябрем 2024 года и составил 533,2 миллиона долларов. В январе-сентябре текущего года объем инвестиций вырос на 11% и составил 1,3 миллиарда долларов. Замминистра подчеркнул важность иностранных инвестиций в секторы, развитие которых напрямую влияет на рост экономики страны. По его словам, прямые иностранные инвестиции значительно выросли в секторах водоснабжения и утилизации отходов, недвижимости, транспорта, финансов и страхования, а также в сфере информации и коммуникации. Также, по его словам, правительство Грузии продолжает активно работать над привлечением таких инвестиций, что отразится на прогнозируемых высоких результатах экономического роста грузинской экономики в ближайшие годы. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2024 году, по уточненным данным, сократился на 18,6% по сравнению с уточненными данными 2023 года и составил 1,6 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

