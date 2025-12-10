https://sputnik-georgia.ru/20251210/prazdnik-blizko-kogda-v-tbilisi-zazhgut-glavnuyu-elku-296135175.html

Праздник близко: когда в Тбилиси зажгут главную елку

Праздник близко: когда в Тбилиси зажгут главную елку

Sputnik Грузия

Новогодним слоганом Тбилиси в 2026 году станет "Город, полный доброты" 10.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-10T21:01+0400

2025-12-10T21:01+0400

2025-12-10T21:01+0400

общество

грузия

новости

каха каладзе

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24361/27/243612732_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_8500aa73db432879357f0cc52251822b.jpg

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Главная новогодняя елка столицы Грузии зажжется 12 декабря в 20:00 по местному времени, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. В этом году главную елку установят на площади Первой Республики, а не у здания парламента на проспекте Руставели. "Мы активно работаем на площади Первой Республики, где будет размещена главная елка и "Рождественская деревня". Мы делаем все, чтобы создать праздничную атмосферу и подарить настроение и взрослым, и детям", – заявил Каладзе. Он также пригласил горожан на торжественную церемонию. "Приглашаю всех. Приходите 12 декабря в 20:00 на площадь Первой Республики, где мы вместе зажжем главную елку столицы", – отметил мэр. В этот же день в городе включат новогодние иллюминации. Новогодним слоганом Тбилиси в 2026 году станет "Город, полный доброты". Новогодние слоганы уже стали традицией. В 2018 году звучал лозунг "Город, полный любви", в 2020-м – "Тбилиси – город, полный солидарности", в 2021 году – "Город, полный жизни", а в 2022-м – "Город, полный мира". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, каха каладзе, тбилиси