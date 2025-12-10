https://sputnik-georgia.ru/20251210/reforma-vuzov-v-gruzii---zakonoproekt-prinyat--296141801.html
Реформа вузов в Грузии – законопроект принят
Реформа вузов в Грузии – законопроект принят
В стране внедряется реформа высшего образования, которая предполагает переход от системы "4+2" к модели "3+1+1"
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Парламент Грузии утвердил в третьем окончательном чтении поправки в закон "О высшем образовании", которые касаются реформы высшего образования в стране. Согласно новшеству, в Грузии обучение в вузах на первой ступени для получения степени бакалавра будет длиться три года вместо четырех, а обучение на второй ступени для получения степени магистра – один год вместо двух, плюс дополнительный год для поступления в докторантуру. Таким образом, после обучения по полной программе студент, набрав 300 кредитов, сможет продолжать обучение для получения докторской степени в европейских университетах. Обучение на первой и второй ступенях в государственных вузах для граждан Грузии будет бесплатным, однако на факультетах введут квоты. Что касается поступления, то число одинаковых образовательных программ в государственных вузах сократится до одной, но студенты смогут выбрать при поступлении и программы коммерческих вузов. А вот внедрение онлайн-университета откладывается до 2028 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
