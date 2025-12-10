https://sputnik-georgia.ru/20251210/studenty-v-gruzii-dolzhny-poluchat-khoroshee-obrazovanie--premer-ministr-296140254.html

Студенты в Грузии должны получать хорошее образование – премьер-министр

Студенты в Грузии должны получать хорошее образование – премьер-министр

Главная цель государства быть конкурентным на международном рынке, заявил Кобахидзе 10.12.2025

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Главная цель реформы высшего образования — это повышение его качества, чтобы студенты в Грузии получали бы образование высокого уровня, которое сегодня не обеспечено, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Парламент Грузии уже принял первый пакет реформы, который предполагает сокращение срока обучения в вузах и разрешение правительству определить квоты набора студентов в государственные вузы. Премьер отметил, что главная цель государства быть конкурентным на международном рынке. "Для нас главное не внутренняя конкуренция, а конкуренция в международном масштабе, чтобы грузинский студент в Грузии мог получить образование высокого уровня", — сказал Кобахидзе. А ситуация в этом плане сегодня, по его словам, плачевная. "Например, на юридическом факультете, я знаю точно, в ТГУ мы даем студенту образование среднего уровня, в других госуниверситетах оно ниже. Т. е. юридическое образование, которое получают студенты, ниже среднего", — отметил Кобахидзе. В то же время премьер-министр исключил сокращения числа студентов в государственных вузах. "Мы проводим анализ рынка труда и на основе его анализа квоты будут перераспределены непосредственно между факультетами. Но в целом в государственных университетах они не будут сокращены, наоборот, квоты на прием студентов будут увеличены", — сказал Кобахидзе. Главные принципы реформы Согласно новшеству, в Грузии обучение в вузах на первой ступени для получения степени бакалавра будет длиться три года вместо четырех, а обучение на второй ступени, для получения степени магистра – год вместо двух, плюс дополнительный год для поступления в докторантуру. Таким образом после обучения по полной программе студент, набрав 300 кредитов, сможет продолжать обучение для получения докторской степени в европейских университетах. Обучение на первой и второй ступенях в государственных вузах для граждан Грузии будет бесплатным, однако на факультетах будут введены квоты. Что касается поступления, то число одинаковых образовательных программ в государственных вузах сократится до одной, однако студенты смогут выбрать при поступлении и программы коммерческих вузов. Между тем иностранные граждане смогут учиться только в коммерческих вузах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

