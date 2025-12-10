https://sputnik-georgia.ru/20251210/v-gruzii-sozdadut-edinuyu-bazu-lits-stradayuschikh-zavisimostyu-i-imeyuschikh-problemy-s-psikhikoy-296134729.html

В Грузии создадут единую базу лиц, страдающих зависимостью и имеющих проблемы с психикой

В Грузии создадут единую базу лиц, страдающих зависимостью и имеющих проблемы с психикой

С инициативой создания базы в парламент обратилось Министерство внутренних дел Грузии 10.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил пакет поправок в грузинское законодательство, согласно которым в Минздраве будет создана информационная база лиц, страдающих психическими расстройствами, алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией. Данные из базы будут предоставляться государственным учреждением по запросу. С инициативой создания базы в парламент обратилось министерство внутренних дел. В частности, по информации МВД, в настоящее время не существует единой информационной базы о лицах с психическими расстройствами, в которой содержались бы полные и достоверные данные о состоянии здоровья человека. "Проблемой является установление соответствия состояния здоровья лица требованиям, установленным законодательством Грузии, при осуществлении таких важных услуг, как выдача лицензии, предусмотренной законом "Об оружии", предоставление права на ношение служебно-штатного оружия, предоставление права на управление транспортным средством и другие", – говорится в пояснительной записке к законопроекту. Как заявил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе в ходе парламентского обсуждения, после создания базы МВД Грузии запросит информацию и лишит соответствующих прав лица, внесенные в нее. Закон вступит в силу после подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

