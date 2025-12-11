https://sputnik-georgia.ru/20251211/chto-obsuzhdaet-premer-ministr-gruzii-v-ashkhabade-296156246.html

Что обсуждает премьер-министр Грузии в Ашхабаде

Что обсуждает премьер-министр Грузии в Ашхабаде

11.12.2025

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Встречами с президентом Туркменистана и премьер-министром Азербайджана начался визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Ашхабад. В Ашхабадзе Кобахидзе примет участие в Международном форуме, посвященном Международному году мира и доверия, который проводится в связи с 30-летием установления постоянного нейтралитета Туркменистана. Как сообщил сам Кобахидзе в соцсетях, на встрече с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым он обсудил вопросы углубления сотрудничества между странами, а также шаги по сотрудничеству направленные на мир и стабильности в регионе. Стороны обсудили важность развития Среднего коридора и перспективы углубления партнерства в этом направлении, а также укрепление регионального сотрудничества в направлении энергетической безопасности. "Грузия и Азербайджан остаются твердыми союзниками и продолжают сотрудничество для поддержки регионального мира и стабильности. Мы привержены идее углубления стратегического партнерства", – заявил Кобахидзе. В Ашхабаде Кобахидзе выступит на пленарном заседании с речью на тему "Мир и доверие: комплекс целей для устойчивого будущего". Международный год мира и доверия был провозглашен в ходе 78-й сессии Генассамблеи по инициативе Туркменистана. Соответствующую резолюцию поддержали 86 стран. Инициатива направлена на укрепление диалога и сотрудничества между нациями. Туркменистан является страной с закрепленным нейтральным статусом в конституции. Впервые статус был признан на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

