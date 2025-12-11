https://sputnik-georgia.ru/20251211/evropa-teryaet-tsennosti-prezident-gruzii-o-preduprezhdenii-ssha-evrosoyuzu-296146520.html
Европа теряет ценности: президент Грузии о предупреждении США Евросоюзу
Европа теряет ценности: президент Грузии о предупреждении США Евросоюзу
11.12.2025
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. При сохранении нынешнего курса Европе и европейским ценностям грозит исчезновение – именно на это грузинская сторона на протяжении последних лет указывала партнерам в Евросоюзе, а теперь об этом прямо говорится в новой стратегии национальной безопасности США, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили. Белый дом 5 декабря обнародовал обновленную стратегию национальной безопасности, в которой отмечаются разногласия с рядом представителей ЕС, имеющих, по оценке Вашингтона, нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. В документе также подчеркиваются проблемы чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничений свободы слова в ЕС. Стратегия национальной безопасности США стала одной из самых обсуждаемых тем последних недель, поскольку, по оценке Кавелашвили, документ предлагает принципиально новые подходы по ключевым направлениям. Он подчеркнул, что предупреждение Вашингтона в адрес Евросоюза сформулировано более жестко, чем когда-либо. По словам президента, в стратегии зафиксирован широкий спектр проблем, стоящих перед европейской бюрократией: политические кризисы, миграционные вызовы, вопросы идентичности, снижение экономических показателей – с 25% до 14% с 1990-х годов, а также кризис доверия к политикам и нестабильность в управлении. "Мы видим абсолютно сходные оценки с США по многим направлениям: национальный интерес, безопасность, индустриализация, борьба с преступностью, внутренняя политика и экономика", – отметил он. Кавелашвили добавил, что новая американская стратегия не является эмоциональной или спонтанной реакцией на действия Брюсселя, а представляет собой анализ глубоких структурных проблем, с которыми сталкивается Европейский союз. В обновленной стратегии зафиксированы пересмотренные подходы США к ключевым вопросам глобальной безопасности. В ней, в частности, указывается, что мирный процесс на Украине входит в коренные интересы Штатов, а американская политика в Европе прежде всего предполагает восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией. Президент США Дональд Трамп в интервью изданию POLITICO ранее назвал Европу "разлагающейся" группой стран, управляемых "слабыми" людьми. Трамп резко раскритиковал традиционных союзников США за неспособность контролировать миграцию и завершить конфликт между Россией и Украиной. Он также намекнул, что поддержит европейских политиков, разделяющих его видение будущего их континента. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
2025
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. При сохранении нынешнего курса Европе и европейским ценностям грозит исчезновение – именно на это грузинская сторона на протяжении последних лет указывала партнерам в Евросоюзе, а теперь об этом прямо говорится в новой стратегии национальной безопасности США, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили.
Белый дом 5 декабря обнародовал обновленную стратегию национальной безопасности, в которой отмечаются разногласия с рядом представителей ЕС, имеющих, по оценке Вашингтона, нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. В документе также подчеркиваются проблемы чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничений свободы слова в ЕС.
"Для нас Европа – это не сегодняшняя бюрократия ЕС. Европа – это иные, более глубокие ценности, и именно об их возможной утрате предупреждают США. Мы сами никогда не говорили настолько жестко", – заявил президент.
Стратегия национальной безопасности США стала одной из самых обсуждаемых тем последних недель, поскольку, по оценке Кавелашвили, документ предлагает принципиально новые подходы по ключевым направлениям. Он подчеркнул, что предупреждение Вашингтона в адрес Евросоюза сформулировано более жестко, чем когда-либо.
По словам президента, в стратегии зафиксирован широкий спектр проблем, стоящих перед европейской бюрократией: политические кризисы, миграционные вызовы, вопросы идентичности, снижение экономических показателей – с 25% до 14% с 1990-х годов, а также кризис доверия к политикам и нестабильность в управлении.
"Мы видим абсолютно сходные оценки с США по многим направлениям: национальный интерес, безопасность, индустриализация, борьба с преступностью, внутренняя политика и экономика", – отметил он.
Кавелашвили добавил, что новая американская стратегия не является эмоциональной или спонтанной реакцией на действия Брюсселя, а представляет собой анализ глубоких структурных проблем, с которыми сталкивается Европейский союз.
В обновленной стратегии зафиксированы пересмотренные подходы США к ключевым вопросам глобальной безопасности. В ней, в частности, указывается, что мирный процесс на Украине входит в коренные интересы Штатов, а американская политика в Европе прежде всего предполагает восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией.
Президент США Дональд Трамп в интервью изданию POLITICO ранее назвал Европу "разлагающейся" группой стран, управляемых "слабыми" людьми. Трамп резко раскритиковал традиционных союзников США за неспособность контролировать миграцию и завершить конфликт между Россией и Украиной. Он также намекнул, что поддержит европейских политиков, разделяющих его видение будущего их континента.