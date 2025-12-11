https://sputnik-georgia.ru/20251211/evropa-teryaet-tsennosti-prezident-gruzii-o-preduprezhdenii-ssha-evrosoyuzu-296146520.html

Европа теряет ценности: президент Грузии о предупреждении США Евросоюзу

Европа теряет ценности: президент Грузии о предупреждении США Евросоюзу

11.12.2025

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. При сохранении нынешнего курса Европе и европейским ценностям грозит исчезновение – именно на это грузинская сторона на протяжении последних лет указывала партнерам в Евросоюзе, а теперь об этом прямо говорится в новой стратегии национальной безопасности США, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили. Белый дом 5 декабря обнародовал обновленную стратегию национальной безопасности, в которой отмечаются разногласия с рядом представителей ЕС, имеющих, по оценке Вашингтона, нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. В документе также подчеркиваются проблемы чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничений свободы слова в ЕС. Стратегия национальной безопасности США стала одной из самых обсуждаемых тем последних недель, поскольку, по оценке Кавелашвили, документ предлагает принципиально новые подходы по ключевым направлениям. Он подчеркнул, что предупреждение Вашингтона в адрес Евросоюза сформулировано более жестко, чем когда-либо. По словам президента, в стратегии зафиксирован широкий спектр проблем, стоящих перед европейской бюрократией: политические кризисы, миграционные вызовы, вопросы идентичности, снижение экономических показателей – с 25% до 14% с 1990-х годов, а также кризис доверия к политикам и нестабильность в управлении. "Мы видим абсолютно сходные оценки с США по многим направлениям: национальный интерес, безопасность, индустриализация, борьба с преступностью, внутренняя политика и экономика", – отметил он. Кавелашвили добавил, что новая американская стратегия не является эмоциональной или спонтанной реакцией на действия Брюсселя, а представляет собой анализ глубоких структурных проблем, с которыми сталкивается Европейский союз. В обновленной стратегии зафиксированы пересмотренные подходы США к ключевым вопросам глобальной безопасности. В ней, в частности, указывается, что мирный процесс на Украине входит в коренные интересы Штатов, а американская политика в Европе прежде всего предполагает восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией. Президент США Дональд Трамп в интервью изданию POLITICO ранее назвал Европу "разлагающейся" группой стран, управляемых "слабыми" людьми. Трамп резко раскритиковал традиционных союзников США за неспособность контролировать миграцию и завершить конфликт между Россией и Украиной. Он также намекнул, что поддержит европейских политиков, разделяющих его видение будущего их континента. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

