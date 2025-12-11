Грузия
Госучреждения Грузии могут перенести подальше от центра Тбилиси
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Фонд муниципального развития заказал исследование рынка по поручению правительства, которое предусматривает закупку проектных работ с целью переноса не только парламента, но и комплекса администрации правительства, мэрии Тбилиси и девяти министерств в новые административные здания на горе Арсенал близ Тбилисского водохранилища. На сегодняшний день основная часть министерств, здания парламента и правительственной канцелярии расположены в центральной части города Первоначально правительство планировало строительство правительственного города в Ортачала, однако, как выясняется, адрес проекта переместился на гору Арсенал, где правительству принадлежит земельный участок площадью 77 гектаров, и эта территория является одной из крупнейших зон в пределах Тбилиси, находящихся в государственной собственности. Согласно исследованию рынка, объявленному Фондом муниципального развития, в рамках проекта всего должно быть построено 282 750 квадратных метров новых офисных и административных зданий. В том числе должно быть обустроено приемное пространство для проведения мероприятий площадью не менее 10 тысяч квадратных метров. Таким образом на вышеуказанной территории планируется разместить следующие здания: После получения соответствующего ответа на исследование рынка от архитектурных компаний правительство, возможно, согласует с муниципалитетом план регулирования застройки для начала проекта, а после получения соответствующего разрешения, вероятно, начнет его реализацию. На данный момент проект не предусмотрен в проекте бюджета на 2026 год.
Новости
Госучреждения Грузии могут перенести подальше от центра Тбилиси

11.12.2025
После получения ответа на исследование рынка от архитектурных компаний правительство, возможно, согласует план регулирования застройки для начала проекта
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Фонд муниципального развития заказал исследование рынка по поручению правительства, которое предусматривает закупку проектных работ с целью переноса не только парламента, но и комплекса администрации правительства, мэрии Тбилиси и девяти министерств в новые административные здания на горе Арсенал близ Тбилисского водохранилища.
На сегодняшний день основная часть министерств, здания парламента и правительственной канцелярии расположены в центральной части города
Первоначально правительство планировало строительство правительственного города в Ортачала, однако, как выясняется, адрес проекта переместился на гору Арсенал, где правительству принадлежит земельный участок площадью 77 гектаров, и эта территория является одной из крупнейших зон в пределах Тбилиси, находящихся в государственной собственности.
Согласно исследованию рынка, объявленному Фондом муниципального развития, в рамках проекта всего должно быть построено 282 750 квадратных метров новых офисных и административных зданий.
В том числе должно быть обустроено приемное пространство для проведения мероприятий площадью не менее 10 тысяч квадратных метров. Таким образом на вышеуказанной территории планируется разместить следующие здания:
парламент Грузии, площадью не менее 31 350 квадратных метров;
администрация правительства, площадью не менее 7 000 квадратных метров;
зал для мероприятий, площадью не менее 10 000 квадратных метров;
министерство иностранных дел, площадью не менее 7 500 квадратных метров;
министерство инфраструктуры, площадью не менее 20 700 квадратных метров;
министерство регионального развития, площадью не менее 3 200 квадратных метров;
министерство по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты, площадью не менее 51 900 квадратных метров;
министерство экономики и устойчивого развития, площадью не менее 23 800 квадратных метров;
министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства, площадью не менее 47 400 квадратных метров;
министерство образования, науки и молодежи, площадью не менее 7 600 квадратных метров;
министерство культуры, площадью не менее 3 600 квадратных метров;
мэрия Тбилиси, площадью не менее 59 900 квадратных метров;
специальная служба государственной охраны Грузии, площадью не менее 7 000 квадратных метров;
аппарат государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия, площадью не менее 1 800 квадратных метров.
После получения соответствующего ответа на исследование рынка от архитектурных компаний правительство, возможно, согласует с муниципалитетом план регулирования застройки для начала проекта, а после получения соответствующего разрешения, вероятно, начнет его реализацию.
На данный момент проект не предусмотрен в проекте бюджета на 2026 год.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
