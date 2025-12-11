Госучреждения Грузии могут перенести подальше от центра Тбилиси
После получения ответа на исследование рынка от архитектурных компаний правительство, возможно, согласует план регулирования застройки для начала проекта
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Фонд муниципального развития заказал исследование рынка по поручению правительства, которое предусматривает закупку проектных работ с целью переноса не только парламента, но и комплекса администрации правительства, мэрии Тбилиси и девяти министерств в новые административные здания на горе Арсенал близ Тбилисского водохранилища.
На сегодняшний день основная часть министерств, здания парламента и правительственной канцелярии расположены в центральной части города
Первоначально правительство планировало строительство правительственного города в Ортачала, однако, как выясняется, адрес проекта переместился на гору Арсенал, где правительству принадлежит земельный участок площадью 77 гектаров, и эта территория является одной из крупнейших зон в пределах Тбилиси, находящихся в государственной собственности.
Согласно исследованию рынка, объявленному Фондом муниципального развития, в рамках проекта всего должно быть построено 282 750 квадратных метров новых офисных и административных зданий.
В том числе должно быть обустроено приемное пространство для проведения мероприятий площадью не менее 10 тысяч квадратных метров. Таким образом на вышеуказанной территории планируется разместить следующие здания:
парламент Грузии, площадью не менее 31 350 квадратных метров;
администрация правительства, площадью не менее 7 000 квадратных метров;
зал для мероприятий, площадью не менее 10 000 квадратных метров;
министерство иностранных дел, площадью не менее 7 500 квадратных метров;
министерство инфраструктуры, площадью не менее 20 700 квадратных метров;
министерство регионального развития, площадью не менее 3 200 квадратных метров;
министерство по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты, площадью не менее 51 900 квадратных метров;
министерство экономики и устойчивого развития, площадью не менее 23 800 квадратных метров;
министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства, площадью не менее 47 400 квадратных метров;
министерство образования, науки и молодежи, площадью не менее 7 600 квадратных метров;
министерство культуры, площадью не менее 3 600 квадратных метров;
мэрия Тбилиси, площадью не менее 59 900 квадратных метров;
специальная служба государственной охраны Грузии, площадью не менее 7 000 квадратных метров;
аппарат государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия, площадью не менее 1 800 квадратных метров.
После получения соответствующего ответа на исследование рынка от архитектурных компаний правительство, возможно, согласует с муниципалитетом план регулирования застройки для начала проекта, а после получения соответствующего разрешения, вероятно, начнет его реализацию.
На данный момент проект не предусмотрен в проекте бюджета на 2026 год.