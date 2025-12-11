https://sputnik-georgia.ru/20251211/gosuchrezhdeniya-gruzii-mogut-perenesti-podalshe-ot-tsentra-tbilisi-296139178.html

Госучреждения Грузии могут перенести подальше от центра Тбилиси

Госучреждения Грузии могут перенести подальше от центра Тбилиси

Sputnik Грузия

После получения ответа на исследование рынка от архитектурных компаний правительство, возможно, согласует план регулирования застройки для начала проекта 11.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-11T09:01+0400

2025-12-11T09:01+0400

2025-12-11T09:01+0400

правительство

правительство грузии

грузия

новости

фонд муниципального развития

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264708420_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_7d3f25bac2297beb8003d367a2ff0a31.jpg

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Фонд муниципального развития заказал исследование рынка по поручению правительства, которое предусматривает закупку проектных работ с целью переноса не только парламента, но и комплекса администрации правительства, мэрии Тбилиси и девяти министерств в новые административные здания на горе Арсенал близ Тбилисского водохранилища. На сегодняшний день основная часть министерств, здания парламента и правительственной канцелярии расположены в центральной части города Первоначально правительство планировало строительство правительственного города в Ортачала, однако, как выясняется, адрес проекта переместился на гору Арсенал, где правительству принадлежит земельный участок площадью 77 гектаров, и эта территория является одной из крупнейших зон в пределах Тбилиси, находящихся в государственной собственности. Согласно исследованию рынка, объявленному Фондом муниципального развития, в рамках проекта всего должно быть построено 282 750 квадратных метров новых офисных и административных зданий. В том числе должно быть обустроено приемное пространство для проведения мероприятий площадью не менее 10 тысяч квадратных метров. Таким образом на вышеуказанной территории планируется разместить следующие здания: После получения соответствующего ответа на исследование рынка от архитектурных компаний правительство, возможно, согласует с муниципалитетом план регулирования застройки для начала проекта, а после получения соответствующего разрешения, вероятно, начнет его реализацию. На данный момент проект не предусмотрен в проекте бюджета на 2026 год. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

правительство, правительство грузии, грузия, новости, фонд муниципального развития