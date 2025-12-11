https://sputnik-georgia.ru/20251211/gruziya-proigrala-delo-v-espch-po-povodu-razgona-aktsii-v-2019-godu-296153470.html

Грузия проиграла дело в ЕСПЧ по поводу разгона акции в 2019 году

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Большая палата Европейского суда по правам человека установила нарушение трех статей Конвенции по правам человека во время разгона акции в ночь на 21 июня. Речь идет о нарушение статей – ненадлежащее обращение, свобода выражения и свобода собраний. Дело касается акций 20-21 июня 2019 года, и прекращения указанной демонстрации с применением специальных средств. По решению Европейского суда, сила и специальные средства, использованные государством, должны были быть направлены против тех демонстрантов, чьи действия были насильственными. Соответственно, из-за того, что тогдашнее руководство Министерства внутренних дел не обеспечило соблюдение этого стандарта и применение пропорциональной силы по отношению к демонстрантам, было установлено нарушение указанных статей Конвенции. Минюст Грузии в ответ на решение суда отметил, что правительство Грузии учло недостатки и начало расследование процесса планирования и осуществления операции руководством МВД для установления его соответствия стандартам, установленным Европейским судом.В результате указанного расследования 12 ноября 2025 года прокуратура Грузии начала уголовное преследование в отношении бывшего министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария. По данным следствия, Георгий Гахария, "пренебрегая инструкциями и законодательством, поручил сотрудникам департамента особых поручений использовать специальные средства совокупно, в параллельном режиме, без какого-либо предупреждения и предоставления возможности мирным участникам акции покинуть территорию, тем самым организовав умышленное нанесение вреда здоровью граждан". В результате совокупного применения спецсредств, в том числе резиновых пуль, десятки граждан получили ранения различной степени тяжести, в том числе два гражданина потеряли глаз, а пятеро – получили тяжкие телесные повреждения. Гахария грозит по предъявленным обвинениям до 13 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

