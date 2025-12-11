Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251211/gruziya-proigrala-delo-v-espch-po-povodu-razgona-aktsii-v-2019-godu-296153470.html
Грузия проиграла дело в ЕСПЧ по поводу разгона акции в 2019 году
Грузия проиграла дело в ЕСПЧ по поводу разгона акции в 2019 году
Sputnik Грузия
В решении Большой палаты также отмечается, что правительство Грузии в рамках рассмотрения дела полностью сотрудничало со Страсбургским судом, предоставило всю... 11.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-11T23:08+0400
2025-12-11T23:08+0400
грузия
новости
политика
георгий гахария
еспч
европейский суд по правам человека
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23428/88/234288801_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_31da09a525383eecab4fc871d562fd20.jpg
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Большая палата Европейского суда по правам человека установила нарушение трех статей Конвенции по правам человека во время разгона акции в ночь на 21 июня. Речь идет о нарушение статей – ненадлежащее обращение, свобода выражения и свобода собраний. Дело касается акций 20-21 июня 2019 года, и прекращения указанной демонстрации с применением специальных средств. По решению Европейского суда, сила и специальные средства, использованные государством, должны были быть направлены против тех демонстрантов, чьи действия были насильственными. Соответственно, из-за того, что тогдашнее руководство Министерства внутренних дел не обеспечило соблюдение этого стандарта и применение пропорциональной силы по отношению к демонстрантам, было установлено нарушение указанных статей Конвенции. Минюст Грузии в ответ на решение суда отметил, что правительство Грузии учло недостатки и начало расследование процесса планирования и осуществления операции руководством МВД для установления его соответствия стандартам, установленным Европейским судом.В результате указанного расследования 12 ноября 2025 года прокуратура Грузии начала уголовное преследование в отношении бывшего министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария. По данным следствия, Георгий Гахария, "пренебрегая инструкциями и законодательством, поручил сотрудникам департамента особых поручений использовать специальные средства совокупно, в параллельном режиме, без какого-либо предупреждения и предоставления возможности мирным участникам акции покинуть территорию, тем самым организовав умышленное нанесение вреда здоровью граждан". В результате совокупного применения спецсредств, в том числе резиновых пуль, десятки граждан получили ранения различной степени тяжести, в том числе два гражданина потеряли глаз, а пятеро – получили тяжкие телесные повреждения. Гахария грозит по предъявленным обвинениям до 13 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23428/88/234288801_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_65ee08e502148102caeef4821c6fded4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, политика, георгий гахария, еспч, европейский суд по правам человека
грузия, новости, политика, георгий гахария, еспч, европейский суд по правам человека

Грузия проиграла дело в ЕСПЧ по поводу разгона акции в 2019 году

23:08 11.12.2025
© AP Photo / Christian LutzЕвропейский суд по правам человека в Страсбурге
Европейский суд по правам человека в Страсбурге - Sputnik Грузия, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Christian Lutz
Подписаться
В решении Большой палаты также отмечается, что правительство Грузии в рамках рассмотрения дела полностью сотрудничало со Страсбургским судом, предоставило всю необходимую информацию и материалы
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Большая палата Европейского суда по правам человека установила нарушение трех статей Конвенции по правам человека во время разгона акции в ночь на 21 июня.
Речь идет о нарушение статей – ненадлежащее обращение, свобода выражения и свобода собраний.
Дело касается акций 20-21 июня 2019 года, и прекращения указанной демонстрации с применением специальных средств.
По решению Европейского суда, сила и специальные средства, использованные государством, должны были быть направлены против тех демонстрантов, чьи действия были насильственными. Соответственно, из-за того, что тогдашнее руководство Министерства внутренних дел не обеспечило соблюдение этого стандарта и применение пропорциональной силы по отношению к демонстрантам, было установлено нарушение указанных статей Конвенции.
В решении Большой палаты также отмечается, что правительство Грузии в рамках рассмотрения дела полностью сотрудничало со Страсбургским судом, предоставило всю необходимую информацию и материалы, в связи с чем не было удовлетворено требование истцов в этой части в направлении нарушения Европейской конвенции.
Минюст Грузии в ответ на решение суда отметил, что правительство Грузии учло недостатки и начало расследование процесса планирования и осуществления операции руководством МВД для установления его соответствия стандартам, установленным Европейским судом.
В результате указанного расследования 12 ноября 2025 года прокуратура Грузии начала уголовное преследование в отношении бывшего министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария.
Акция 20 июня, которая началась в ответ на приезд в Грузию депутата Госдумы РФ, члена фракции Компартии Сергея Гаврилова, и его выступление в парламенте в рамках сессии Межпарламентской ассамблеи православия в кресле спикера, к ночи переросла в беспорядки, в ходе которых протестующие пытались ворваться в парламент.
По данным следствия, Георгий Гахария, "пренебрегая инструкциями и законодательством, поручил сотрудникам департамента особых поручений использовать специальные средства совокупно, в параллельном режиме, без какого-либо предупреждения и предоставления возможности мирным участникам акции покинуть территорию, тем самым организовав умышленное нанесение вреда здоровью граждан".
В результате совокупного применения спецсредств, в том числе резиновых пуль, десятки граждан получили ранения различной степени тяжести, в том числе два гражданина потеряли глаз, а пятеро – получили тяжкие телесные повреждения. Гахария грозит по предъявленным обвинениям до 13 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0