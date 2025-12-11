https://sputnik-georgia.ru/20251211/kak-vy-otsenivaete-vozvraschenie-shkolnoy-formy-v-nachalnykh-klassakh-v-gruzii-296148302.html

Как вы оцениваете возвращение школьной формы в начальных классах в Грузии?

Как вы оцениваете возвращение школьной формы в начальных классах в Грузии?

Sputnik Грузия

Парламент Грузии утвердил в третьем окончательном чтении поправки в закон "О высшем образовании". До этого правительство анонсировало изменения и в системе... 11.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-11T14:31+0400

2025-12-11T14:31+0400

2025-12-11T14:31+0400

грузия

новости

общество

образование

инфографика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/0b/296147927_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_856e9ba052be8d3091f1e38801abc55b.png

Парламент Грузии утвердил в третьем окончательном чтении поправки в закон "О высшем образовании". До этого правительство анонсировало изменения и в системе школьного образования. В частности, было принято решение о возвращении школьной формы в начальных классах (1-6) страны.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, поддерживают ли они эту инициативу.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, образование, инфографика, инфографика