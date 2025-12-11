Как вы оцениваете возвращение школьной формы в начальных классах в Грузии?

https://sputnik-georgia.ru/20251211/kak-vy-otsenivaete-vozvraschenie-shkolnoy-formy-v-nachalnykh-klassakh-v-gruzii-296148302.html
Парламент Грузии утвердил в третьем окончательном чтении поправки в закон "О высшем образовании". До этого правительство анонсировало изменения и в системе...
Парламент Грузии утвердил в третьем окончательном чтении поправки в закон "О высшем образовании". До этого правительство анонсировало изменения и в системе школьного образования. В частности, было принято решение о возвращении школьной формы в начальных классах (1-6) страны.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, поддерживают ли они эту инициативу.
