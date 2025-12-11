https://sputnik-georgia.ru/20251211/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-11-dekabrya-2025-296130106.html

Какой сегодня церковный праздник: 11 декабря 2025

Какой сегодня церковный праздник: 11 декабря 2025

По православному церковному календарю 11 декабря отмечают день памяти cвятых Иринарха, Стефана, Василия, Григория, Иоанна и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Иринарх СевастийскийПо церковному календарю 11 декабря поминают мученика Иринарха и с ним семь жен, пострадавших за веру во время правления Диоклетиана (284-305).Святого Иринарха и с ним семь жен схватили, когда началось преследование христиан во время правления Диоклетиана. После жестоких пыток мучеников обезглавили. Произошло это в 303 году.Стефан НовыйПо церковному календарю 11 декабря поминают преподобномученика и исповедника Стефана Нового.Родился будущий святой в Константинополе в 715-м. В то время учение иконоборцев стало господствующим в Византийской империи – официально запрещались иконы, а хранившие и почитавшие их изгонялись.Семья Стефана была вынуждена скрываться, а исповедник ушел на гору святого Авксентия к отшельнику Иоанну. Со временем там образовалась обитель, которую возглавил исповедник.Когда императору Константину Копрониму (741-775) доложили о монастыре, где благочестивые монахи открыто почитают иконы, правитель приказал арестовать и сослать игумена на один из островов в Мраморном море. Но вскоре и там при святом образовалась община иконопочитателей.Тогда игумена заключили в темницу, где находились другие христиане, почитающие иконы. Но святой и там создал свою обитель, где проводились богослужения. Император, узнав об этом, разгневался, но побоялся открыто учинить суд над праведником и подослал к святому наемных убийц.По преданию, на Константинополь на следующий день обрушились густая мгла и жестокая буря, поразившие многих.Святые мученикиПо церковному календарю 11 декабря поминают мучеников Стефана, Василия, Григория, Иоанна, другого Григория и многих других, пострадавших за почитание Святых икон.Мученики находились в темнице вместе с преподобномучеником Стефаном Новым за почитание Святых икон. Их казнили после мученической смерти преподобномученика.ИмениныПо церковному календарю 11 декабря именины отмечают Алексей, Андрей, Анна, Анисья, Василий, Викентий, Григорий, Даниил, Ерофей, Иван, Константин, Николай, Никифор, Павел, Прасковья, Петр, Серафим, Степан, Сергей, Тимофей, Фома, Федор и Харитон.Материал подготовлен на основе открытых источников

