Курс лари на четверг – 2,6995 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0001 лари по отношению к доллару 11.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 декабря в размере 2,6995 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0001 лари по отношению к доллару.

