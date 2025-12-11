https://sputnik-georgia.ru/20251211/kurs-lari-na-chetverg--26995-gel-296141675.html
Курс лари на четверг – 2,6995 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0001 лари по отношению к доллару
2025-12-11T09:48+0400
2025-12-11T09:48+0400
2025-12-11T09:48+0400
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 декабря в размере 2,6995 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0001 лари по отношению к доллару.
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 декабря в размере 2,6995 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0001 лари по отношению к доллару.