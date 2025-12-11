https://sputnik-georgia.ru/20251211/lavrov-rasskazal-o-pozitsiyakh-rossii-i-ssha-po-uregulirovaniya-ukrainskogo-krizisa-296151487.html
Лавров рассказал о позициях России и США по урегулированию украинского кризиса
Лавров рассказал о позициях России и США по урегулированию украинского кризиса
Достигнутые взаимные понимания сохраняют свою актуальность и могут служить отправной точкой в регулировании кризиса на Украине, отметил министр 11.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 11 дек – Sputnik. Недопониманий между Россией и США по разрешению украинского кризиса больше нет, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на посольском "круглом столе".Заседание с участием главы российского внешнеполитического ведомства проходит в четверг и посвящено вопросам урегулирования украинского конфликта.В ходе "круглого стола" Лавров подчеркнул, что все возможные недопонимания и недоразумения между Москвой и Вашингтоном устранены.Он отметит также, что понимания, достигнутые Россией и США в ходе саммита на Аляске, касаются в том числе нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины. По мнению министра, они сохраняют свою актуальность и могут быть отправной точкой для мирного завершения украинского конфликта.Лавров напомнил, что взаимные понимания между странами получили подтверждение во время визита в Москву спецпредставителя США Стива Уиткоффа.Глава МИД РФ отметил, что представители европейских стран любым способом пытаются оказаться за столом переговоров по Украине, однако их идеи не будут полезны.Он подчеркнул, что европейцам следует посмотреть на себя со стороны и заняться серьезным подходом, оставив пропаганду и агитацию.В целом, по словам российского министра, поддержка евролидеров режима Зеленского вызывает сомнения по поводу их вменяемости и в том, насколько они могут быть полезны в переговорном процессе по достижению прочного и справедливого урегулирования, опирающегося на устав ООН и принципы международного права.Кроме того, по словам министра, Россия еще не видела предложений по урегулированию конфликта, подготовленных по итогам встречи европейских лидеров с Владимиром Зеленским.Он отметил, что Москве эти предложения пока никто не показывал. Если утечки этих предложений в СМИ верны, то многие пункты повторяют "формулу мира Зеленского", которая для России неприемлема.Помимо того, по словам министра, Москва готова учитывать имеющиеся предложения, которые приведут к заключению юридически обязывающих соглашений по безопасности.
17:31 11.12.2025 (обновлено: 18:07 11.12.2025)
ТБИЛИСИ, 11 дек – Sputnik. Недопониманий между Россией и США по разрешению украинского кризиса больше нет, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на посольском "круглом столе".
Заседание с участием главы российского внешнеполитического ведомства проходит в четверг и посвящено вопросам урегулирования украинского конфликта.
В ходе "круглого стола" Лавров подчеркнул, что все возможные недопонимания и недоразумения между Москвой и Вашингтоном устранены.
"Теперь здесь в наших переговорах с американцами по украинской проблеме я лично считаю, что недоразумения и недопонимания были устранены", – сказал Лавров.
Он отметит также, что понимания, достигнутые Россией и США в ходе саммита на Аляске, касаются в том числе нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины. По мнению министра, они сохраняют свою актуальность и могут быть отправной точкой для мирного завершения украинского конфликта.
Лавров напомнил, что взаимные понимания между странами получили подтверждение во время визита в Москву спецпредставителя США Стива Уиткоффа.
Глава МИД РФ отметил, что представители европейских стран любым способом пытаются оказаться за столом переговоров по Украине, однако их идеи не будут полезны.
"Европа всячески пытается пролезть за стол урегулирования, но те идеи, которые вынашивает Европа, они не будут полезны для переговоров", – сказал дипломат в ходе посольского круглого стола по украинской тематике.
Он подчеркнул, что европейцам следует посмотреть на себя со стороны и заняться серьезным подходом, оставив пропаганду и агитацию.
В целом, по словам российского министра, поддержка евролидеров режима Зеленского вызывает сомнения по поводу их вменяемости и в том, насколько они могут быть полезны в переговорном процессе по достижению прочного и справедливого урегулирования, опирающегося на устав ООН и принципы международного права.
Кроме того, по словам министра, Россия еще не видела предложений по урегулированию конфликта, подготовленных по итогам встречи европейских лидеров с Владимиром Зеленским.
"Мы понимаем, что, рассуждая о гарантиях безопасности, нельзя ограничиваться только Украиной", – уточнил министр.
Он отметил, что Москве эти предложения пока никто не показывал. Если утечки этих предложений в СМИ верны, то многие пункты повторяют "формулу мира Зеленского", которая для России неприемлема.
Помимо того, по словам министра, Москва готова учитывать имеющиеся предложения, которые приведут к заключению юридически обязывающих соглашений по безопасности.