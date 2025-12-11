https://sputnik-georgia.ru/20251211/na-skolko-vyrosli-pensionnye-aktivy-v-gruzii--dannye-za-noyabr-296144097.html
На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за ноябрь
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии, по состоянию на 30 ноября 2025 года, превысила 8 миллиардов лари, говорится в сообщении Пенсионного фонда страны. Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются около 1,7 миллиона человек. Из них выплаты получили 25,8 тысячи человек на сумму 118 миллионов лари. По информации фонда, в ноябре 2025 года общая доходность активов достигла 2,2 миллиарда лари. В данный период продолжает лидировать динамичный портфель. Реальная доходность (с учетом инфляции) с 6 августа 2023 года по 30 ноября 2025 года выглядит следующим образом: Основное различие между портфелями заключается в пропорциях глобальных акций. По состоянию на конец ноября, доля акций в динамичном портфеле составляла 54,8%, в сбалансированном – 35,6%, в консервативном – 18,4%. Система накопительной пенсии действует в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Согласно действующей схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет 1%. Первую инвестицию пенсионных накоплений фонд осуществил в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии, по состоянию на 30 ноября 2025 года, превысила 8 миллиардов лари, говорится в сообщении Пенсионного фонда страны.
, являются около 1,7 миллиона человек. Из них выплаты получили 25,8 тысячи человек на сумму 118 миллионов лари.
По информации фонда, в ноябре 2025 года общая доходность активов достигла 2,2 миллиарда лари. В данный период продолжает лидировать динамичный портфель. Реальная доходность (с учетом инфляции) с 6 августа 2023 года по 30 ноября 2025 года выглядит следующим образом:
Динамичный портфель – 14,3%;
Сбалансированный портфель – 13,1%;
Консервативный портфель – 11,8%.
Основное различие между портфелями заключается в пропорциях глобальных акций. По состоянию на конец ноября, доля акций в динамичном портфеле составляла 54,8%, в сбалансированном – 35,6%, в консервативном – 18,4%.
Система накопительной пенсии действует в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной.
Согласно действующей схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет 1%.
Первую инвестицию пенсионных накоплений фонд осуществил в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.