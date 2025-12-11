https://sputnik-georgia.ru/20251211/pravila-provedeniya-aktsiy-protesta-uzhestocheny-novshestva-296146693.html

Правила проведения акций протеста ужесточены: новшества

Правила проведения акций протеста ужесточены: новшества

Sputnik Грузия

Поправки вступят в силу после подписания президентом Грузии и опубликования в "Законодательном вестнике Грузии" 11.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-11T18:28+0400

2025-12-11T18:28+0400

2025-12-11T18:28+0400

общество

грузия

новости

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/0d/291395307_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_f47842f6cb27d90623beae5f186a61ae.jpg

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон "О манифестациях и собраниях", согласно которым в Грузии ужесточаются правила проведения акций. Согласно поправкам, организаторам акции придется за пять дней до ее начала письменно предупреждать власти. В случае перекрытия пешеходной части организатор должен будет сообщить об этом, если акция мешает движению пешеходов. При достаточном количестве участников акции, перекрытие транспортных путей и тротуаров будет считаться законным. При этом МВД Грузии будет обязано публиковать предупреждение о перекрытии дорог и пешеходной части, а также информацию об альтернативном месте, предложенном для проведения акции. МВД Грузии может предложить альтернативное место или время проведения акций, если акция создает реальную угрозу общественной безопасности, правопорядку, работе предприятий или учреждений, беспрепятственному движению транспорта или правам других людей, а также если другие организаторы раньше обратились с предупреждением о проведении акции в том же местеПоправки вступят в силу после подписания президентом Грузии и опубликования в "Законодательном вестнике Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, тбилиси