https://sputnik-georgia.ru/20251211/pravila-provedeniya-aktsiy-protesta-uzhestocheny-novshestva-296146693.html
Правила проведения акций протеста ужесточены: новшества
Правила проведения акций протеста ужесточены: новшества
Sputnik Грузия
Поправки вступят в силу после подписания президентом Грузии и опубликования в "Законодательном вестнике Грузии" 11.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-11T18:28+0400
2025-12-11T18:28+0400
2025-12-11T18:28+0400
общество
грузия
новости
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/0d/291395307_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_f47842f6cb27d90623beae5f186a61ae.jpg
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон "О манифестациях и собраниях", согласно которым в Грузии ужесточаются правила проведения акций. Согласно поправкам, организаторам акции придется за пять дней до ее начала письменно предупреждать власти. В случае перекрытия пешеходной части организатор должен будет сообщить об этом, если акция мешает движению пешеходов. При достаточном количестве участников акции, перекрытие транспортных путей и тротуаров будет считаться законным. При этом МВД Грузии будет обязано публиковать предупреждение о перекрытии дорог и пешеходной части, а также информацию об альтернативном месте, предложенном для проведения акции. МВД Грузии может предложить альтернативное место или время проведения акций, если акция создает реальную угрозу общественной безопасности, правопорядку, работе предприятий или учреждений, беспрепятственному движению транспорта или правам других людей, а также если другие организаторы раньше обратились с предупреждением о проведении акции в том же местеПоправки вступят в силу после подписания президентом Грузии и опубликования в "Законодательном вестнике Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/0d/291395307_107:0:1815:1281_1920x0_80_0_0_e58b4d2185634f2999951a427985a5f0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, грузия, новости, тбилиси
общество, грузия, новости, тбилиси
Правила проведения акций протеста ужесточены: новшества
Поправки вступят в силу после подписания президентом Грузии и опубликования в "Законодательном вестнике Грузии"
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон "О манифестациях и собраниях", согласно которым в Грузии ужесточаются правила проведения акций.
Согласно поправкам, организаторам акции придется за пять дней до ее начала письменно предупреждать власти. В случае перекрытия пешеходной части организатор должен будет сообщить об этом, если акция мешает движению пешеходов.
При достаточном количестве участников акции, перекрытие транспортных путей и тротуаров будет считаться законным.
При этом МВД Грузии будет обязано публиковать предупреждение о перекрытии дорог и пешеходной части, а также информацию об альтернативном месте, предложенном для проведения акции.
МВД Грузии может предложить альтернативное место или время проведения акций, если акция создает реальную угрозу общественной безопасности, правопорядку, работе предприятий или учреждений, беспрепятственному движению транспорта или правам других людей, а также если другие организаторы раньше обратились с предупреждением о проведении акции в том же месте
Поправки вступят в силу после подписания президентом Грузии и опубликования в "Законодательном вестнике Грузии".