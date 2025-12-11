https://sputnik-georgia.ru/20251211/predlozheniya-ssha-po-ukraine-ne-predusmatrivayut-otvod-vs-rossii---smi-296152336.html
Предложения США по Украине не предусматривают отвод ВС России - СМИ
Предложения США по Украине не предусматривают отвод ВС России - СМИ
В ноябре Вашингтон сообщил о разработке плана по украинскому урегулированию, с пунктами этого обновляемого документа уже ознакомились Киев и Москва 11.12.2025
ТБИЛИСИ, 11 дек – Sputnik. Обновленная версия предлагаемого Соединенными Штатами Америки плана по урегулированию конфликта на Украине не содержит требований об отводе российских сил от демилитаризованной зоны, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.Данная демилитаризованная зона, согласно предложениям Вашингтона, должна быть создана в Донбассе.В ноябре Вашингтон сообщил о разработке плана по украинскому урегулированию, документ одобрил президент США Дональд Трамп. Согласно распространенной СМИ версии, изначально он содержал 28 пунктов, один из них был посвящен территориальному вопросу.При этом американский лидер Дональд Трамп заявлял, что Украина неизбежно потеряет территории на Донбассе, которые в настоящее время находятся под ее контролем.
Предложения США по Украине не предусматривают отвод ВС России - СМИ
В ноябре Вашингтон сообщил о разработке плана по украинскому урегулированию, с пунктами этого обновляемого документа уже ознакомились Киев и Москва
ТБИЛИСИ, 11 дек – Sputnik. Обновленная версия предлагаемого Соединенными Штатами Америки плана по урегулированию конфликта на Украине не содержит требований об отводе российских сил от демилитаризованной зоны, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
Данная демилитаризованная зона, согласно предложениям Вашингтона, должна быть создана в Донбассе.
"Высокопоставленный украинский чиновник, который ознакомился с последним вариантом предложения (США по урегулированию – Sputnik), заявил, что оно не предусматривает вывода российских войск с восточной границы демилитаризованной зоны", – сказано в публикации.
В ноябре Вашингтон сообщил о разработке плана по украинскому урегулированию, документ одобрил президент США Дональд Трамп. Согласно распространенной СМИ версии, изначально он содержал 28 пунктов, один из них был посвящен территориальному вопросу.
При этом американский лидер Дональд Трамп заявлял, что Украина неизбежно потеряет территории на Донбассе, которые в настоящее время находятся под ее контролем.