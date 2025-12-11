https://sputnik-georgia.ru/20251211/predlozheniya-ssha-po-ukraine-ne-predusmatrivayut-otvod-vs-rossii---smi-296152336.html

Предложения США по Украине не предусматривают отвод ВС России - СМИ

Предложения США по Украине не предусматривают отвод ВС России - СМИ

Sputnik Грузия

В ноябре Вашингтон сообщил о разработке плана по украинскому урегулированию, с пунктами этого обновляемого документа уже ознакомились Киев и Москва 11.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-11T19:02+0400

2025-12-11T19:02+0400

2025-12-11T19:02+0400

политика

в мире

сша

украина

вашингтон

дональд трамп

financial times

россия

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/10/276764194_0:149:3109:1898_1920x0_80_0_0_ac36323893d7ecda216e6e0a56796b99.jpg

ТБИЛИСИ, 11 дек – Sputnik. Обновленная версия предлагаемого Соединенными Штатами Америки плана по урегулированию конфликта на Украине не содержит требований об отводе российских сил от демилитаризованной зоны, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.Данная демилитаризованная зона, согласно предложениям Вашингтона, должна быть создана в Донбассе.В ноябре Вашингтон сообщил о разработке плана по украинскому урегулированию, документ одобрил президент США Дональд Трамп. Согласно распространенной СМИ версии, изначально он содержал 28 пунктов, один из них был посвящен территориальному вопросу.При этом американский лидер Дональд Трамп заявлял, что Украина неизбежно потеряет территории на Донбассе, которые в настоящее время находятся под ее контролем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

сша

украина

вашингтон

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, в мире, сша, украина, вашингтон, дональд трамп, financial times, россия, обострение ситуации вокруг украины