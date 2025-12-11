https://sputnik-georgia.ru/20251211/premer-gruzii-otpravilsya-na-mezhdunarodnyy-forum-v-turkmenistan--296148658.html

Премьер Грузии отправился на Международный форум в Туркменистан

Международный год мира и доверия был провозглашен в ходе 78-й сессии Генассамблеи по инициативе Туркменистана 11.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился в столицу Туркменистана Ашхабад, для участия в Международном форуме, посвященном Международному году мира и доверия, который проводится в связи с 30-летием установления постоянного нейтралитета Туркменистана, сообщила пресс-служба администрации правительства Грузии. Кобахидзе выступит на пленарном заседании с речью на тему "Мир и доверие: комплекс целей для устойчивого будущего". В рамках визита запланированы двусторонние встречи премьера Грузии. Кобахидзе отправился в Ашхабад вместе с делегацией в составе главы МИД Маки Бочоришвили и главы администрации правительства Левана Жоржолиани. Международный год мира и доверия был провозглашен в ходе 78-й сессии Генассамблеи по инициативе Туркменистана. Соответствующую резолюцию поддержали 86 стран. Инициатива направлена на укрепление диалога и сотрудничества между нациями. Туркменистан является страной с закрепленным нейтральным статусом в конституции. Впервые статус был признан на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета. Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. В 2022 году между странами было установлено прямое авиасообщение. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 81 миллион долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

