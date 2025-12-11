https://sputnik-georgia.ru/20251211/sgb-oproverglo-informatsiyu-o-veroyatnykh-terroristicheskikh-ugrozakh-296147734.html
СГБ опровергло информацию о вероятных террористических угрозах
По данным СМИ, на конференции в Тбилиси планируется презентация программы организации "Бейт Исраэль" по борьбе с антисемитизмом и представление инициативы по... 11.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-11T16:56+0400
2025-12-11T16:56+0400
2025-12-11T16:56+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23370/57/233705793_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_2d914442f43ebdfc2b12ab970f4eb5f8.jpg
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Ни у грузинских, ни у израильских спецслужб нет никакой информации об угрозе возможных террористических атак в Грузии, и, соответственно, они ни с кем ею не делились, говорится в заявлении СГБ Грузии.
СМИ со ссылкой на президента Грузино-израильской бизнес-палаты и основателя "Дома Израиля" Ицика Моше 11 декабря сообщили, что депутаты Кнессета были вынуждены отменить свою поездку в Грузию, запланированную на ближайшие выходные, из-за угрозы терактов. Ицик Моше также сообщил, что информация об угрозе была передана и грузинской стороне.
"Ни у грузинских, ни у израильских спецслужб не было никакой информации об угрозе возможных террористических атак в Грузии, и, соответственно, они ни с кем ею не делились. Мы находимся на связи с представителями израильской спецслужбы, которые выразили удивление по поводу распространения неверной информации", – говорится в заявлении.
СГБ выразило сожаление, что такая непроверенная информация распространяется частью грузинских СМИ.
"Категорически призываем всех воздерживаться от распространения вредной для Грузии и непроверенной информации", – говорится в заявлении.
По данным израильского "Седьмого канала", указание об отмене поездки "было дано вследствие предупреждения о вероятном теракте, который, по всей видимости, готовится против участников предстоящей конференции".
Цель мероприятия "Неделя Израиля", запланированного в Тбилиси, – продвижение экономического и информационного сотрудничества между Грузией и Израилем.
По данным СМИ, на конференции планируется презентация программы организации "Бейт Исраэль" по борьбе с антисемитизмом и представление инициативы по повышению общественной осведомленности.