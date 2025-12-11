https://sputnik-georgia.ru/20251211/sinoptiki-predupredili-ob-ukhudshenii-pogody-v-gruzii-296153348.html
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии
Sputnik Грузия
В связи с ожидаемым сильным снегопадом, плохой видимостью, метелями и гололедицей движение на некоторых участках дорог может быть ограничено 11.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-11T22:04+0400
2025-12-11T22:04+0400
2025-12-11T22:04+0400
погода
грузия
новости
национальное агентство окружающей среды
прогноз погоды в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24764/85/247648543_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_7932ea7aa5454eec7aac1a7715748045.jpg
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Дождь, снег и гололедица на дорогах ожидается в Грузии в ближайшие дни, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. В частности, по прогнозу синоптиков, дожди, местами сильные, ожидаются в основном в западной части Грузии со второй половины 12 декабря до утра 14 декабря. В горных районах страны – снег (местами сильный), туман, метели и гололедица на дорогах. Кроме того, 13-14 декабря на большей части территории страны ожидается сильный западный ветер, а на море возможен шторм в 4-5 баллов. В связи с ожидаемым сильным снегопадом, плохой видимостью, метелями и гололедицей движение на некоторых участках дорог может быть ограничено. Уровень возможности возникновения природных катастроф оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24764/85/247648543_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_0750d6366ac5f0bfc3228e5856ced965.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии
В связи с ожидаемым сильным снегопадом, плохой видимостью, метелями и гололедицей движение на некоторых участках дорог может быть ограничено
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Дождь, снег и гололедица на дорогах ожидается в Грузии в ближайшие дни, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
В частности, по прогнозу синоптиков, дожди, местами сильные, ожидаются в основном в западной части Грузии со второй половины 12 декабря до утра 14 декабря. В горных районах страны – снег (местами сильный), туман, метели и гололедица на дорогах.
Кроме того, 13-14 декабря на большей части территории страны ожидается сильный западный ветер, а на море возможен шторм в 4-5 баллов.
В связи с ожидаемым сильным снегопадом, плохой видимостью, метелями и гололедицей движение на некоторых участках дорог может быть ограничено.
Уровень возможности возникновения природных катастроф оценивается специалистами как средний.