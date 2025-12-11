https://sputnik-georgia.ru/20251211/sinoptiki-predupredili-ob-ukhudshenii-pogody-v-gruzii-296153348.html

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии

В связи с ожидаемым сильным снегопадом, плохой видимостью, метелями и гололедицей движение на некоторых участках дорог может быть ограничено 11.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Дождь, снег и гололедица на дорогах ожидается в Грузии в ближайшие дни, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. В частности, по прогнозу синоптиков, дожди, местами сильные, ожидаются в основном в западной части Грузии со второй половины 12 декабря до утра 14 декабря. В горных районах страны – снег (местами сильный), туман, метели и гололедица на дорогах. Кроме того, 13-14 декабря на большей части территории страны ожидается сильный западный ветер, а на море возможен шторм в 4-5 баллов. В связи с ожидаемым сильным снегопадом, плохой видимостью, метелями и гололедицей движение на некоторых участках дорог может быть ограничено. Уровень возможности возникновения природных катастроф оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

