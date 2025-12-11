https://sputnik-georgia.ru/20251211/strategiya-bezopasnosti-ssha-raskryla-glubinu-krizisa-es--glava-parlamenta-gruzii-296147511.html
Стратегия безопасности США раскрыла глубину кризиса ЕС – глава парламента Грузии
Стратегия безопасности США раскрыла глубину кризиса ЕС – глава парламента Грузии
По словам спикера, безответственная политика нынешнего руководства ЕС привела объединение к глубокому растущему системному кризису, что вызвало беспрецедентное... 11.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. В Европейском союзе назрели масштабные политические перемены, а глубокий кризис европейских институтов уже отражен в последней стратегии национальной безопасности США. Об этом написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети.
Белый дом 5 декабря обнародовал обновленную стратегию национальной безопасности, в которой отмечаются разногласия с рядом представителей ЕС, имеющих, по оценке Вашингтона, нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. В документе также подчеркиваются проблемы чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничений свободы слова в ЕС.
"Политические изменения в Брюсселе неизбежны. Все, о чем мы говорили в связи с откатом Брюсселя от собственных ценностей, сегодня уже подтверждено, признано и поддержано США – главным гарантом стабильности и безопасности ЕС. Без масштабных политических изменений ЕС окажется на грани "цивилизационного уничтожения", как об этом говорится в стратегии национальной безопасности США", – написал Папуашвили.
По его словам, речь идет прежде всего о фундаментальных европейских ценностях, которые брюссельская бюрократия "открыто игнорирует". Особенно наглядно, как подчеркнул спикер, эта тенденция проявилась в политике ЕС в отношении Грузии в последние годы.
Он заявил, что Брюссель поддерживал конфронтационный курс, вмешивался во внутренние процессы страны и ставил интересы НПО, финансируемых из-за рубежа, выше воли грузинского народа.
К характерным чертам такого подхода Папуашвили отнес "поддержку насилия, попытки смены власти извне, игнорирование национального суверенитета, выбор конфронтации вместо мира и стабильности, а также предпочтение политического меньшинства перед волей большинства".
По словам спикера, безответственная политика нынешнего руководства ЕС привела объединение к глубокому растущему системному кризису, что вызвало беспрецедентное ослабление позиций Брюсселя в глобальной геополитике. Он добавил, что Евросоюз фактически оказался в изоляции из-за своей идеологизированной внешней политики.
Папуашвили также раскритиковал реакцию европейских структур на текущий кризис. По его мнению, недавние заявления руководства ЕС показывают, что Брюссель "не осознает масштаба цивилизационного кризиса", что повышает риск того, что Евросоюз "останется европейским лишь по названию".
"Теперь, когда США достаточно громко предупредили народы Европы о приближающейся пропасти, Европе нужно понять, к кому обращен этот тревожный сигнал", – отметил спикер.
Он подчеркнул, что кризис обусловлен тем, что политическое руководство Европы отдалилось от интересов народов. Выход, по мнению Папуашвили, заключается в том, чтобы европейские власти "слушали своих граждан и действовали в соответствии с их волей", что позволит вернуть ЕС демократический дух.
"Для нас важна не расколотая, утратившая форму и пребывающая в конфликте с самой собой Европа, а единая, свободная и мирная Европа", – заключил он.
В обновленной стратегии зафиксированы пересмотренные подходы США к ключевым вопросам глобальной безопасности. В ней, в частности, указывается, что мирный процесс на Украине входит в коренные интересы Штатов, а американская политика в Европе прежде всего предполагает восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией.
Президент США Дональд Трамп в интервью изданию POLITICO ранее назвал Европу "разлагающейся" группой стран, управляемых "слабыми" людьми. Трамп резко раскритиковал традиционных союзников США за неспособность контролировать миграцию и завершить конфликт между Россией и Украиной. Он также намекнул, что поддержит европейских политиков, разделяющих его видение будущего их континента.