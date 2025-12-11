https://sputnik-georgia.ru/20251211/strategiya-bezopasnosti-ssha-raskryla-glubinu-krizisa-es--glava-parlamenta-gruzii-296147511.html

Стратегия безопасности США раскрыла глубину кризиса ЕС – глава парламента Грузии

Стратегия безопасности США раскрыла глубину кризиса ЕС – глава парламента Грузии

Sputnik Грузия

По словам спикера, безответственная политика нынешнего руководства ЕС привела объединение к глубокому растущему системному кризису, что вызвало беспрецедентное... 11.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-11T14:54+0400

2025-12-11T14:54+0400

2025-12-11T14:54+0400

политика

грузия

новости

шалва папуашвили

дональд трамп

брюссель

европа

сша

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/0f/287929033_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_e636f9db7c0516342800f9add62cce21.jpg

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. В Европейском союзе назрели масштабные политические перемены, а глубокий кризис европейских институтов уже отражен в последней стратегии национальной безопасности США. Об этом написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети. Белый дом 5 декабря обнародовал обновленную стратегию национальной безопасности, в которой отмечаются разногласия с рядом представителей ЕС, имеющих, по оценке Вашингтона, нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. В документе также подчеркиваются проблемы чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничений свободы слова в ЕС. "Политические изменения в Брюсселе неизбежны. Все, о чем мы говорили в связи с откатом Брюсселя от собственных ценностей, сегодня уже подтверждено, признано и поддержано США – главным гарантом стабильности и безопасности ЕС. Без масштабных политических изменений ЕС окажется на грани "цивилизационного уничтожения", как об этом говорится в стратегии национальной безопасности США", – написал Папуашвили. По его словам, речь идет прежде всего о фундаментальных европейских ценностях, которые брюссельская бюрократия "открыто игнорирует". Особенно наглядно, как подчеркнул спикер, эта тенденция проявилась в политике ЕС в отношении Грузии в последние годы. К характерным чертам такого подхода Папуашвили отнес "поддержку насилия, попытки смены власти извне, игнорирование национального суверенитета, выбор конфронтации вместо мира и стабильности, а также предпочтение политического меньшинства перед волей большинства". По словам спикера, безответственная политика нынешнего руководства ЕС привела объединение к глубокому растущему системному кризису, что вызвало беспрецедентное ослабление позиций Брюсселя в глобальной геополитике. Он добавил, что Евросоюз фактически оказался в изоляции из-за своей идеологизированной внешней политики. Папуашвили также раскритиковал реакцию европейских структур на текущий кризис. По его мнению, недавние заявления руководства ЕС показывают, что Брюссель "не осознает масштаба цивилизационного кризиса", что повышает риск того, что Евросоюз "останется европейским лишь по названию". "Теперь, когда США достаточно громко предупредили народы Европы о приближающейся пропасти, Европе нужно понять, к кому обращен этот тревожный сигнал", – отметил спикер. Он подчеркнул, что кризис обусловлен тем, что политическое руководство Европы отдалилось от интересов народов. Выход, по мнению Папуашвили, заключается в том, чтобы европейские власти "слушали своих граждан и действовали в соответствии с их волей", что позволит вернуть ЕС демократический дух. "Для нас важна не расколотая, утратившая форму и пребывающая в конфликте с самой собой Европа, а единая, свободная и мирная Европа", – заключил он. В обновленной стратегии зафиксированы пересмотренные подходы США к ключевым вопросам глобальной безопасности. В ней, в частности, указывается, что мирный процесс на Украине входит в коренные интересы Штатов, а американская политика в Европе прежде всего предполагает восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией. Президент США Дональд Трамп в интервью изданию POLITICO ранее назвал Европу "разлагающейся" группой стран, управляемых "слабыми" людьми. Трамп резко раскритиковал традиционных союзников США за неспособность контролировать миграцию и завершить конфликт между Россией и Украиной. Он также намекнул, что поддержит европейских политиков, разделяющих его видение будущего их континента. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

брюссель

европа

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, шалва папуашвили, дональд трамп, брюссель, европа, сша