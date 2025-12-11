https://sputnik-georgia.ru/20251211/v-gruzii-vyrastet-stoimost-uslug-svyazannykh-s-tranzitom-296141941.html

В Грузии вырастет стоимость услуг, связанных с транзитом

В Грузии вырастет стоимость услуг, связанных с транзитом

Sputnik Грузия

В МВД уверены, что изменения будут способствовать эффективному использованию административного ресурса и оптимизации процедур 11.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-11T10:50+0400

2025-12-11T10:50+0400

2025-12-11T12:40+0400

грузия

новости

экономика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458138_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_74b73a95dc7b74b4853cf59e1134b988.jpg

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Стоимость ряда услуг, регулируемых Агентством обслуживания министерства внутренних дел, вырастет в несколько раз, законопроект уже поступил в парламент Грузии. По данным МВД Грузии, повышение стоимости связано с восстановлением баланса между тарифами и объемом услуг. Какие услуги вырастут в цене Законопроект также включает новые категории услуг: В МВД уверены, что изменения будут способствовать эффективному использованию административного ресурса и оптимизации процедур. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика