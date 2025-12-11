https://sputnik-georgia.ru/20251211/v-gruzii-vyrastet-stoimost-uslug-svyazannykh-s-tranzitom-296141941.html
В Грузии вырастет стоимость услуг, связанных с транзитом
В Грузии вырастет стоимость услуг, связанных с транзитом
Sputnik Грузия
В МВД уверены, что изменения будут способствовать эффективному использованию административного ресурса и оптимизации процедур 11.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-11T10:50+0400
2025-12-11T10:50+0400
2025-12-11T12:40+0400
грузия
новости
экономика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458138_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_74b73a95dc7b74b4853cf59e1134b988.jpg
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Стоимость ряда услуг, регулируемых Агентством обслуживания министерства внутренних дел, вырастет в несколько раз, законопроект уже поступил в парламент Грузии. По данным МВД Грузии, повышение стоимости связано с восстановлением баланса между тарифами и объемом услуг. Какие услуги вырастут в цене Законопроект также включает новые категории услуг: В МВД уверены, что изменения будут способствовать эффективному использованию административного ресурса и оптимизации процедур. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458138_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_b6bffb79b9093d129227288bdda74250.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика
грузия, новости, экономика
В Грузии вырастет стоимость услуг, связанных с транзитом
10:50 11.12.2025 (обновлено: 12:40 11.12.2025)
В МВД уверены, что изменения будут способствовать эффективному использованию административного ресурса и оптимизации процедур
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Стоимость ряда услуг, регулируемых Агентством обслуживания министерства внутренних дел, вырастет в несколько раз, законопроект уже поступил в парламент Грузии.
По данным МВД Грузии, повышение стоимости связано с восстановлением баланса между тарифами и объемом услуг.
Какие услуги вырастут в цене
Выдача транзитных номеров – 370 лари вместо 50;
Проверка, проведенная в пространстве Агентства обслуживания МВД Грузии – 180 лари вместо 100;
Проверка, проведенная за пределами территории Агентства обслуживания МВД Грузии – 200 лари вместо 130;
Заполнение таможенной декларации/свидетельства учета и пересылка данных – 200 лари вместо 130.
Законопроект также включает новые категории услуг:
Выдача транзитного номера на транспорт, выезжающий на экспорт/реэкспорт – 150 лари.
Документ, подтверждающий выдачу транзитного номера – 20 лари.
В МВД уверены, что изменения будут способствовать эффективному использованию административного ресурса и оптимизации процедур.