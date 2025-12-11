Грузия
В Грузии вырастет стоимость услуг, связанных с транзитом
В Грузии вырастет стоимость услуг, связанных с транзитом
В МВД уверены, что изменения будут способствовать эффективному использованию административного ресурса и оптимизации процедур 11.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Стоимость ряда услуг, регулируемых Агентством обслуживания министерства внутренних дел, вырастет в несколько раз, законопроект уже поступил в парламент Грузии. По данным МВД Грузии, повышение стоимости связано с восстановлением баланса между тарифами и объемом услуг. Какие услуги вырастут в цене Законопроект также включает новые категории услуг: В МВД уверены, что изменения будут способствовать эффективному использованию административного ресурса и оптимизации процедур. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
10:50 11.12.2025 (обновлено: 12:40 11.12.2025)
В МВД уверены, что изменения будут способствовать эффективному использованию административного ресурса и оптимизации процедур
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Стоимость ряда услуг, регулируемых Агентством обслуживания министерства внутренних дел, вырастет в несколько раз, законопроект уже поступил в парламент Грузии.
По данным МВД Грузии, повышение стоимости связано с восстановлением баланса между тарифами и объемом услуг.

Какие услуги вырастут в цене

Выдача транзитных номеров – 370 лари вместо 50;
Проверка, проведенная в пространстве Агентства обслуживания МВД Грузии – 180 лари вместо 100;
Проверка, проведенная за пределами территории Агентства обслуживания МВД Грузии – 200 лари вместо 130;
Заполнение таможенной декларации/свидетельства учета и пересылка данных – 200 лари вместо 130.
Законопроект также включает новые категории услуг:
Выдача транзитного номера на транспорт, выезжающий на экспорт/реэкспорт – 150 лари.
Документ, подтверждающий выдачу транзитного номера – 20 лари.
В МВД уверены, что изменения будут способствовать эффективному использованию административного ресурса и оптимизации процедур.
0