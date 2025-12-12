https://sputnik-georgia.ru/20251212/296158247.html

Минобороны России: ВСУ планируют использовать "грязную бомбу"

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев на брифинге в пятницу заявил, что украинские вооруженные формирования рассматривают возможность применения токсичных веществ против российских военнослужащих, сообщает РИА Новости.Ранее сообщалось о том, что боевики ВСУ готовятся применять химические боеприпасы для артиллерийских систем, произведенных в странах Запада. О планах использовать беспилотники с химическими веществами стало известно после того, как российские бойцы нашли документацию к дрону "Баба-Яга", уничтожив 9 декабря пункт управления беспилотниками ВСУ.Он отметил, что документы согласованы с Минэкономики Украины на предмет соответствия законодательству страны.Генерал-майор подчеркнул, что киевский режим, вопреки требованиям Конвенции о запрете химоружия, допускает возможность применения отравляющих веществ.Начальник войск РХБЗ уточнил, что Минобороны России зафиксировало более 600 случаев использования киевским режимом химических средств. По словам Ртищева, ВСУ на регулярной основе применяют американские и украинские гранаты с химвеществами раздражающего действия, а также самодельные боеприпасы со смесью хлорпикрина и хлорацетофенона.Генерал-майор сообщил и о попытках отравления российских военнослужащих и должностных лиц администрации новых регионов. Для этого диверсанты применяют напитки с содержанием токсичных химикатов. Один из исполнителей задержан и дал признательные показания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

