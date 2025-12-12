https://sputnik-georgia.ru/20251212/296181922.html

Украинские крокодилы полетели, но пока низенько-низенько

Украинские крокодилы полетели, но пока низенько-низенько

Sputnik Грузия

Зеленский под предлогом выборов хочет добиться долгожданной передышки на фронте 12.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-12T20:56+0400

2025-12-12T20:56+0400

2025-12-12T21:23+0400

политика

в мире

украина

донбасс

крым

владимир зеленский

дональд трамп

верховная рада

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/02/291975995_0:0:2644:1487_1920x0_80_0_0_723627a3b5ae605a249bffff7817c9f6.jpg

Украина по всем признакам перестала быть демократией — слова Трампа привел колумнист РИА Новости. Ситуация с выборами на Украине очень напоминает классический анекдот: "Товарищ прапорщик, а крокодилы летают? — Конечно, нет. — А вот товарищ генерал сказал, что летают. — А, ну да, летают, но низенько-низенько".Вот примерно по этой кальке меняется сейчас освещение политических процессов на Украине. Давайте вспомним, сколько высоколобых экспертов, политиков, СМИ на разных площадках объясняли публике, почему там невозможно переизбрать Владимира Зеленского, уже давно пересидевшего свой пятилетний президентский срок. Со всех экранов неслась одна и та же мантра: "Украинская Конституция запрещает проведение президентских выборов во время военного положения". Это повторяли буквально все!Причем текст Основного закона Украины доступен на разных языках — его вполне могли прочитать и западные эксперты (об украинских даже молчим!), чтобы открыть для себя удивительную истину: там нигде не предусмотрено продление полномочий президента без проведения выборов! То есть статья 83 Конституции действительно гласит: "В случае окончания срока полномочий Верховной рады во время действия военного или чрезвычайного положения ее полномочия продлеваются до дня первого заседания первой сессии Верховной рады Украины, избранной после отмены военного или чрезвычайного положения".Но дело в том, что там нет такого положения для президента! И в этом прослеживается логика законодателя: Конституция Украины предусматривала создание парламентско-президентской республики, а не наоборот (Зеленский, поди, и не в курсе!). Соответственно, вполне логично не наделять возможностью использовать военное положение для продления срока полномочий того, кто может его объявлять и продлевать по собственному усмотрению — что, собственно, и творит нынешний глава режима. И потому статья 103 Конституции предусматривает единственную опцию: президент избирается сроком на пять лет. И точка! Есть ряд положений, предусматривающих досрочное прекращение полномочий главы государства, но нет даже теоретической возможности для их продления.Однако это не мешало на протяжении последнего года западным экспертам, важно надувая щеки, рассказывать о некоем положении Конституции, которое якобы запрещает переизбрать президента. Украинские крокодилы не летают — и все тут!И здесь появляется "товарищ генерал" по имени Дональд Трамп, который резонно напоминает Зеленскому и западным демократиям, что без выборов вроде как демократия существовать не может, а потому незаконно засидевшемуся на своем посту главе киевского режима пора бы уже и о выборах подумать. И вдруг оказывается, что крокодил вполне способен лететь, но пока низенько!Обратите внимание на то, что отвечает Зеленский Трампу: "Вопрос проведения выборов на Украине — это вопрос народа Украины". И моментально следует фраза: "Скажу откровенно, к выборам я готов". То есть народ Украины резко превращается лично в Зеленского, который по собственному усмотрению решает, что способен организовать выборы "в течение 60-90 дней".Ты подумай, как вдруг строгая, суровая украинская Конституция, доселе не позволявшая проведение голосования, внезапно все позволила! Оказывается, единственный, кому можно трактовать Конституцию от имени народа, — это сам Зеленский. Который даже не в курсе, что он и на это права не имеет, поскольку уполномоченный орган — Конституционный суд — сам Зеленский и разогнал.Нет, ни у кого не должно быть иллюзий по поводу того, что криворожский комик всерьез вознамерился проводить процесс выборов. Он снова начинает уже традиционную игру "запустить дурочку", как он это и делал шесть лет назад с Минскими соглашениями. Теперь Зеленский хочет под видом "обеспечения безопасности" протянуть возможность объявления "перемирия", которое будет использовать для укрепления прорванных позиций, довооружения ВСУ, набора нового "пушечного мяса" и закрытия кадрового дефицита. Мало того, украинские ресурсы уже намекают на необходимость "объявления бесполетной зоны", снабжения Украины новыми системами Patriot и так далее. Все ради выборов, разумеется!Причем придворные политологи Зеленского опять затянули песню по поводу того, что если не будет прекращен огонь на период предвыборной кампании и голосования, то ничего организовать просто невозможно! "Как вы представляете себе избирательный митинг, который может быть прерван воздушной тревогой? Как вы вообще представляете себе скопление большого количества людей, когда на город могут лететь дроны?" — хитро улыбаясь, вопрошает Виталий Портников, давно уже с присвистом обслуживающий Зеленского.Вот интересно, судя по недавним кадрам, на которых бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба со своей танцующей дамой находится в переполненном зале на киевском концерте певца Монатика, скопление большого количества людей на Украине не является чем-то особенным и опасным. Да и футбольные матчи там продолжают проходить, и мешают им не дроны, а периодические перебои с электричеством. А вот митинг провести там нельзя, оказывается!"Как вы себе представляете процесс голосования, когда избирательный участок может быть атакован в любой момент?" — продолжает Портников. Пусть поинтересуется опытом прифронтовых районов России, где в сентябре этого года прошли выборы. Или на Украине забыли, что команда Зеленского приходила на лозунг создать "уряд в смартфоне" и даже якобы проводила перепись по телефонам? И, соответственно, имеет возможности организовать процесс выборов и через электронное голосование.Вот еще один аргумент, который продвигают украинские и западные аналитики: "Часть Украины по-прежнему под оккупацией", а многие украинцы находятся за рубежом. Вот как! Оказывается, это помеха для проведения честных выборов. А как же, спрашивается, избрался сам Зеленский в 2019 году? Тогда ведь тоже Донбасс и Крым уже находились вне пределов Украины, то есть считались "оккупированными" с точки зрения Киева! И представляете, жителей этих регионов, как и миллионы граждан Украины, пребывавших на территории России, легко, без проблем просто лишили возможности голосовать! И никто на Западе по этому поводу не пикнул, признав выборы "демократическими и легитимными". Почему же сейчас это является непреодолимой проблемой?Задумка Зеленского ясна и проста: он всего лишь хочет под предлогом выборов добиться долгожданной передышки на фронте. А там можно снова "запускать дурочку" и срывать мирный процесс, как и выборы.Но слова Трампа — это на самом деле приговор Зеленскому и его команде. По сути дела, президент США сказал: Украина по всем признакам перестала быть демократией. А это значит, что Западу нечего там защищать. Даже формальный повод исчез! И сразу же украинские крокодилы полетели. Пусть и низенько-низенько, но вряд ли теперь это движение Зеленский сможет остановить, какую бы очередную дурочку он ни пытался снова запустить в ответ.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

украина

донбасс

крым

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Владимир Корнилов

Владимир Корнилов

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Владимир Корнилов

политика, в мире, украина, донбасс, крым, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада, обострение ситуации вокруг украины