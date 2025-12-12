https://sputnik-georgia.ru/20251212/296183733.html
Огненная Мелони и морковка для президента: самые смешные фото недели
Огненная Мелони и морковка для президента: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 12.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-12T13:26+0400
2025-12-12T13:26+0400
2025-12-13T00:22+0400
мультимедиа
фотоленты
в мире
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/0d/296183915_0:331:3019:2030_1920x0_80_0_0_97b6f12e25095511b1936c0aa5fcda1b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/0d/296183915_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_66f5ba7aefcad0dfe5901c0359dbb54c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире
Огненная Мелони и морковка для президента: самые смешные фото недели
13:26 12.12.2025 (обновлено: 00:22 13.12.2025)
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© photo: Sputnik / Kirill Zykov / Перейти в фотобанкГорожанка на новогодней ГУМ-ярмарке на Красной площади в Москве.
Горожанка на новогодней ГУМ-ярмарке на Красной площади в Москве.
© Getty Images / Picture alliance/Thomas Warnack
Мужчина и женщина в шапках Санта-Клауса купаются в озере, Германия.
Мужчина и женщина в шапках Санта-Клауса купаются в озере, Германия.
© AP Photo / Ariana Cubillos
Николас Мадуро бросает морковку рядом со своей женой Силией Флорес во время митинга в Каракасе.
Николас Мадуро бросает морковку рядом со своей женой Силией Флорес во время митинга в Каракасе.
© photo: Sputnik / Artem Pryahin / Перейти в фотобанкНовогодние декорации на витрине кафе в Санкт-Петербурге.
Новогодние декорации на витрине кафе в Санкт-Петербурге.
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Максимилиано Риверо держит на руках своего питомца Манолу в парке в Буэнос-Айресе.
Максимилиано Риверо держит на руках своего питомца Манолу в парке в Буэнос-Айресе.
© Getty Images / VCG/China News Service/Zhou Yi/
Житель города позирует для фотографии на фоне деревьев, украшенных разноцветными свитерами в Чунцине, Китай.
Житель города позирует для фотографии на фоне деревьев, украшенных разноцветными свитерами в Чунцине, Китай.
© photo: Sputnik / Kirill Zykov / Перейти в фотобанкСобака в костюме Санта Клауса на новогодней ГУМ-ярмарке на Красной площади в Москве.
Собака в костюме Санта Клауса на новогодней ГУМ-ярмарке на Красной площади в Москве.
© AP Photo / Eduardo Verdugo
Поклонники пуэрториканской музыкальной звезды Bad Bunny позируют для фотографии перед концертом в рамках его тура "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" в Мехико.
Поклонники пуэрториканской музыкальной звезды Bad Bunny позируют для фотографии перед концертом в рамках его тура "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" в Мехико.
© AP Photo / Gregorio Borgia
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони смеется во время церемонии зажжения огня на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони смеется во время церемонии зажжения огня на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане.
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Мужчина сидит на скамейке рядом со статуей в стиле регби, Япония.
Мужчина сидит на скамейке рядом со статуей в стиле регби, Япония.