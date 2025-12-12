https://sputnik-georgia.ru/20251212/epidemiologicheskaya-situatsiya-v-gruzii--kakie-virusy-rasprostraneny-v-zimniy-period-296148826.html

Эпидемиологическая ситуация в Грузии – какие вирусы распространены в зимний период

Эпидемиологическая ситуация в Грузии – какие вирусы распространены в зимний период

Sputnik Грузия

Наряду с вакцинацией, в целях профилактики распространения вируса важно часто мыть руки, проветривать помещения, в случае появления симптомов – избегать мест... 12.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-12T09:01+0400

2025-12-12T09:01+0400

2025-12-12T09:01+0400

общество

грузия

новости

минздрав

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264696084_0:210:3067:1935_1920x0_80_0_0_efcf0f2d9c0325c0a1f590d0dce77da5.jpg

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Вирус гриппа типа A/H3N2 циркулирует во всех регионах страны, а также зафиксированы другие сезонные респираторные вирусы, говорится в сообщении Минздрава Грузии. По данным ведомства, помимо гриппа в стране циркулируют риновирусы, парагрипп, респираторно-синцитиальный вирус и другие. "Вирус в основном лечится на дому семейным врачом. Вакцина, действующая на нынешние штаммы гриппа, активно используется в стране, и уже вакцинировано около 150 000 человек", – говорится в сообщении. Вакцинация против гриппа рекомендуется для всех групп населения, она особенно важна для лиц с высоким риском, таких как беременные, пожилые люди, дети (с 6 месяцев), люди со слабой иммунной системой и хроническими заболеваниями. Наряду с вакцинацией, в целях профилактики распространения вируса важно часто мыть руки, проветривать помещения, в случае появления симптомов – избегать мест скопления людей. По оценке сегодняшней эпидситуации, процесс полностью управляем, отмечают в Минздраве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, минздрав