Глава полиции высокогорного района Грузии задержан за злоупотребление полномочиями

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Глава районной полиции Шуахеви (Аджарская АР) Вахо Турманидзе и глава детективного отдела той же полиции задержаны по обвинению в злоупотреблении полномочий, сообщает МВД Грузии. Следствием установлено, что Сурманидзе незаконно обвинил 4 человек в краже большого количества древесины с его частной собственности. По данным ведомства, пострадавшие, несмотря на то, что они не были виновны в краже, были вынуждены принести ему большое количество древесины. Следствием также установлено, что начальник отдела детективов Шуахевского районного управления полиции на горнолыжном курорте "Годердзи", злоупотреблял служебными полномочиями с целью получения личной выгоды для строительства собственных коттеджей и систематически использовал служебные автомобили, а осуществление этого, злоупотребляя должностным авторитетом, поручал подчиненным сотрудникам. Следствие по делу продолжается.
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Глава районной полиции Шуахеви (Аджарская АР) Вахо Турманидзе и глава детективного отдела той же полиции задержаны по обвинению в злоупотреблении полномочий, сообщает МВД Грузии.
Следствием установлено, что Сурманидзе незаконно обвинил 4 человек в краже большого количества древесины с его частной собственности.
"Злоупотребляя служебными полномочиями, он потребовал от этих лиц возместить ущерб, в противном случае угрожал арестом" - говорится в сообщении.
По данным ведомства, пострадавшие, несмотря на то, что они не были виновны в краже, были вынуждены принести ему большое количество древесины.
Следствием также установлено, что начальник отдела детективов Шуахевского районного управления полиции на горнолыжном курорте "Годердзи", злоупотреблял служебными полномочиями с целью получения личной выгоды для строительства собственных коттеджей и систематически использовал служебные автомобили, а осуществление этого, злоупотребляя должностным авторитетом, поручал подчиненным сотрудникам.
Следствие по делу продолжается.