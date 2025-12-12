https://sputnik-georgia.ru/20251212/glava-politsii-vysokogornogo-rayona-gruzii-zaderzhan-za-zloupotreblenie-polnomochiyami-296156565.html

Глава полиции высокогорного района Грузии задержан за злоупотребление полномочиями

Следствием установлено, что Сурманидзе незаконно обвинил 4 человек в краже большого количества древесины с его частной собственности 12.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Глава районной полиции Шуахеви (Аджарская АР) Вахо Турманидзе и глава детективного отдела той же полиции задержаны по обвинению в злоупотреблении полномочий, сообщает МВД Грузии. Следствием установлено, что Сурманидзе незаконно обвинил 4 человек в краже большого количества древесины с его частной собственности. По данным ведомства, пострадавшие, несмотря на то, что они не были виновны в краже, были вынуждены принести ему большое количество древесины. Следствием также установлено, что начальник отдела детективов Шуахевского районного управления полиции на горнолыжном курорте "Годердзи", злоупотреблял служебными полномочиями с целью получения личной выгоды для строительства собственных коттеджей и систематически использовал служебные автомобили, а осуществление этого, злоупотребляя должностным авторитетом, поручал подчиненным сотрудникам. Следствие по делу продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

