https://sputnik-georgia.ru/20251212/gruziya-gotova-uglublyat-otnosheniya-s-kazakhstanom-detali-vstrechi-liderov-dvukh-stran-296181762.html

Грузия готова углублять отношения с Казахстаном: детали встречи лидеров двух стран

Грузия готова углублять отношения с Казахстаном: детали встречи лидеров двух стран

Sputnik Грузия

На встрече премьер Грузии подтвердил готовность к дальнейшему углублению двусторонних отношений 12.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-12T19:58+0400

2025-12-12T19:58+0400

2025-12-12T22:23+0400

новости

грузия

политика

казахстан

ашхабад

касым-жомарт токаев

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/0c/296181591_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_dba1c2b744e896db8e7ba01535ee5965.jpg

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Вопросы расширения двухстороннего сотрудничества обсудил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Встреча в Ашхабаде состоялась в рамках Международного форума, посвященного Международному году мира и доверия, который проводится в связи с 30-летием установления постоянного нейтралитета Туркменистана. На встрече премьер Грузии подтвердил готовность к дальнейшему углублению двусторонних отношений. В свою очередь президент Казахстана отметил, что у развития отношений есть перспективы. "Грузия – партнер с большими перспективами, у которого очень большой потенциал в сфере транспорта и логистики. Именно это направление является движущей силой в нынешний период, и велико его влияние на другие сектора. Наше сотрудничество и партнерство будут еще больше развиваться в будущем ", – отметил Токаев. Грузия и Казахстан Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма. По инициативе посольства Казахстана в Грузии в марте 2021 года в Тбилиси учредили Казахстанско-Грузинское экономическое объединение. Его цель – содействие инвестиционному и торговому сотрудничеству между странами, развитию туризма и культурных связей. Учредили объединение компании, созданные и работающие в Грузии с привлечением казахстанского капитала. Товарооборот между странами в 2024 году составил более 922 миллионов долларов, что на 25,3% больше по сравнению с 2023 годом, при этом экспорт в Казахстан вырос на 22,3%. Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

казахстан

ашхабад

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, казахстан, ашхабад, касым-жомарт токаев , ираклий кобахидзе