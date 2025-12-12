Грузия
Грузия предлагает нейтральное пространство для диалога на Южном Кавказе – премьер
Грузия предлагает нейтральное пространство для диалога на Южном Кавказе – премьер
Грузия инициировала дискуссии, направленные на снижение напряженности и создание каналов коммуникации между соседями, заявил премьер 12.12.2025
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Грузия ориентирована на мирную политику и предлагает всем нейтральное пространство на Южном Кавказе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Туркменистане на пленарной сессии международного форума "Мир и доверие: единство целей для устойчивого будущего"..
2025
Новости
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, туркменистан, оон, азия, тбилиси
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, туркменистан, оон, азия, тбилиси

Грузия предлагает нейтральное пространство для диалога на Южном Кавказе – премьер

21:57 12.12.2025 (обновлено: 22:25 12.12.2025)
© Сourtesy of Georgian GovernmentВстреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и главы узбекского правительства Абдуллы Арипова
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и главы узбекского правительства Абдуллы Арипова - Sputnik Грузия, 1920, 12.12.2025
© Сourtesy of Georgian Government
Подписаться
Грузия инициировала дискуссии, направленные на снижение напряженности и создание каналов коммуникации между соседями, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Грузия ориентирована на мирную политику и предлагает всем нейтральное пространство на Южном Кавказе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Туркменистане на пленарной сессии международного форума "Мир и доверие: единство целей для устойчивого будущего"..
Международный форум посвящен Международному году мира и доверия, который проводится в связи с 30-летием установления постоянного нейтралитета Туркменистана.
"Мы руководствуемся четкой ориентацией на мирную политику и стремимся внести вклад в региональную стабильность, предлагая нейтральное и надежное пространство для диалога на Южном Кавказе", - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, Грузия инициировала дискуссии, направленные на снижение напряженности и создание каналов коммуникации между соседями.
"Мы инициировали и способствовали дискуссиям, тем самым подтверждая приверженность содействию более стабильной и ориентированной на сотрудничество региональной среде. Грузия по-прежнему полностью привержена идее сотрудничества с партнерами, чтобы идеалы Международного года мира и доверия превратились в конкретный и долгосрочный прогресс", - сказал Кобахидзе.
По его словам, устойчивое будущее требует как диалога, так и действий.
Вместе мы можем создать более безопасное, стабильное и устойчивое будущее для будущих поколений", - заявил глава Кобахидзе.
При этом премьер-министр представил видение мира с точки зрения Грузии.
"Мы руководствуемся четким видением устойчивого мира; страна стабильно продолжает развиваться и сохраняет макроэкономическую стабильность, достигает впечатляющего роста и демонстрирует исключительную экономическую устойчивость Эти достижения напрямую отражают руководящую стратегию правительства: мир создает предсказуемость, а предсказуемость, в свою очередь, создает основу для устойчивой экономики", - сказал Кобахидзе.
По его словам, Грузия на протяжении нескольких лет подряд сохраняет стабильную тенденцию экономического роста.
"Ожидается, что тенденция высокого экономического роста сохранится и в последующие годы, что подтверждается оценками авторитетных международных финансовых институтов", - заявил Кобахидзе.
По его словам, Грузия является активным сторонником регионального сотрудничества, строя физические и дипломатические мосты в регионе.
"Срединный коридор, соединяющий Азию и Европу, является центральной частью этого видения", - подчеркнул он.
По его словам, Срединный коридор -это коридор доверия, который связывает людей, бизнес и культуры по всему континенту.
Международный год мира и доверия был провозглашен в ходе 78-й сессии Генассамблеи по инициативе Туркменистана. Соответствующую резолюцию поддержали 86 стран. Инициатива направлена на укрепление диалога и сотрудничества между нациями.
Туркменистан является страной с закрепленным нейтральным статусом в конституции. Впервые статус был признан на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.
