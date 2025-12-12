Грузия предлагает нейтральное пространство для диалога на Южном Кавказе – премьер
21:57 12.12.2025 (обновлено: 22:25 12.12.2025)
© Сourtesy of Georgian GovernmentВстреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и главы узбекского правительства Абдуллы Арипова
© Сourtesy of Georgian Government
Грузия инициировала дискуссии, направленные на снижение напряженности и создание каналов коммуникации между соседями, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Грузия ориентирована на мирную политику и предлагает всем нейтральное пространство на Южном Кавказе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Туркменистане на пленарной сессии международного форума "Мир и доверие: единство целей для устойчивого будущего"..
Международный форум посвящен Международному году мира и доверия, который проводится в связи с 30-летием установления постоянного нейтралитета Туркменистана.
"Мы руководствуемся четкой ориентацией на мирную политику и стремимся внести вклад в региональную стабильность, предлагая нейтральное и надежное пространство для диалога на Южном Кавказе", - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, Грузия инициировала дискуссии, направленные на снижение напряженности и создание каналов коммуникации между соседями.
"Мы инициировали и способствовали дискуссиям, тем самым подтверждая приверженность содействию более стабильной и ориентированной на сотрудничество региональной среде. Грузия по-прежнему полностью привержена идее сотрудничества с партнерами, чтобы идеалы Международного года мира и доверия превратились в конкретный и долгосрочный прогресс", - сказал Кобахидзе.
По его словам, устойчивое будущее требует как диалога, так и действий.
Вместе мы можем создать более безопасное, стабильное и устойчивое будущее для будущих поколений", - заявил глава Кобахидзе.
При этом премьер-министр представил видение мира с точки зрения Грузии.
"Мы руководствуемся четким видением устойчивого мира; страна стабильно продолжает развиваться и сохраняет макроэкономическую стабильность, достигает впечатляющего роста и демонстрирует исключительную экономическую устойчивость Эти достижения напрямую отражают руководящую стратегию правительства: мир создает предсказуемость, а предсказуемость, в свою очередь, создает основу для устойчивой экономики", - сказал Кобахидзе.
По его словам, Грузия на протяжении нескольких лет подряд сохраняет стабильную тенденцию экономического роста.
"Ожидается, что тенденция высокого экономического роста сохранится и в последующие годы, что подтверждается оценками авторитетных международных финансовых институтов", - заявил Кобахидзе.
По его словам, Грузия является активным сторонником регионального сотрудничества, строя физические и дипломатические мосты в регионе.
"Срединный коридор, соединяющий Азию и Европу, является центральной частью этого видения", - подчеркнул он.
По его словам, Срединный коридор -это коридор доверия, который связывает людей, бизнес и культуры по всему континенту.
Международный год мира и доверия был провозглашен в ходе 78-й сессии Генассамблеи по инициативе Туркменистана. Соответствующую резолюцию поддержали 86 стран. Инициатива направлена на укрепление диалога и сотрудничества между нациями.
Туркменистан является страной с закрепленным нейтральным статусом в конституции. Впервые статус был признан на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.