Грузия предлагает нейтральное пространство для диалога на Южном Кавказе – премьер

Грузия инициировала дискуссии, направленные на снижение напряженности и создание каналов коммуникации между соседями, заявил премьер 12.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Грузия ориентирована на мирную политику и предлагает всем нейтральное пространство на Южном Кавказе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Туркменистане на пленарной сессии международного форума "Мир и доверие: единство целей для устойчивого будущего".. Международный форум посвящен Международному году мира и доверия, который проводится в связи с 30-летием установления постоянного нейтралитета Туркменистана. По его словам, Грузия инициировала дискуссии, направленные на снижение напряженности и создание каналов коммуникации между соседями. "Мы инициировали и способствовали дискуссиям, тем самым подтверждая приверженность содействию более стабильной и ориентированной на сотрудничество региональной среде. Грузия по-прежнему полностью привержена идее сотрудничества с партнерами, чтобы идеалы Международного года мира и доверия превратились в конкретный и долгосрочный прогресс", - сказал Кобахидзе. По его словам, устойчивое будущее требует как диалога, так и действий. Вместе мы можем создать более безопасное, стабильное и устойчивое будущее для будущих поколений", - заявил глава Кобахидзе. При этом премьер-министр представил видение мира с точки зрения Грузии. По его словам, Грузия на протяжении нескольких лет подряд сохраняет стабильную тенденцию экономического роста. "Ожидается, что тенденция высокого экономического роста сохранится и в последующие годы, что подтверждается оценками авторитетных международных финансовых институтов", - заявил Кобахидзе. По его словам, Грузия является активным сторонником регионального сотрудничества, строя физические и дипломатические мосты в регионе. По его словам, Срединный коридор -это коридор доверия, который связывает людей, бизнес и культуры по всему континенту. Международный год мира и доверия был провозглашен в ходе 78-й сессии Генассамблеи по инициативе Туркменистана. Соответствующую резолюцию поддержали 86 стран. Инициатива направлена на укрепление диалога и сотрудничества между нациями. Туркменистан является страной с закрепленным нейтральным статусом в конституции. Впервые статус был признан на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

