https://sputnik-georgia.ru/20251212/gruziya-sdelala-maksimum-no-moskva-poka-ne-reagiruet-na-klyuchevye-voprosy-296160944.html
Грузия сделала максимум, но Москва пока не реагирует на ключевые вопросы
Грузия сделала максимум, но Москва пока не реагирует на ключевые вопросы
Sputnik Грузия
Отношения Грузии и России остаются стабильными, но без прогресса, считает политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе 12.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-12T15:45+0400
2025-12-12T15:45+0400
2025-12-12T15:45+0400
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
политика
россия
грузия
москва
брюссель
арчил сихарулидзе
грузино-российские отношения
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/0c/296160765_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9a8272553a001a6bbf289f50e86c9584.jpg
По мнению политолога, несмотря на активные шаги Грузии – открытие безвизового режима, поддержку российскому бизнесу и рост использования русского языка в стране – отношения с Россией остаются на прежнем уровне. Политолог отметил, что Грузия фактически находится в холодной войне с Брюсселем, из-за чего обе стороны пока не готовы к активным действиям.Сихарулидзе подчеркнул, что многие ключевые вопросы, в том числе гуманитарные, остаются нерешёнными. Он обратил внимание, что политика "Грузинской мечты" должна показывать реальные результаты, так как именно эти темы регулярно поднимаются перед выборами. Пока же экономические показатели растут, но граждане ждут реального диалога и решений по самым острым вопросам.
москва
брюссель
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/0c/296160765_239:0:1199:720_1920x0_80_0_0_95acb1f890dee030dce3fa89936ec624.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, россия, грузия, москва, брюссель, арчил сихарулидзе, грузино-российские отношения, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, россия, грузия, москва, брюссель, арчил сихарулидзе, грузино-российские отношения, видео
Грузия сделала максимум, но Москва пока не реагирует на ключевые вопросы
Отношения Грузии и России остаются стабильными, но без прогресса, считает политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе
По мнению политолога, несмотря на активные шаги Грузии – открытие безвизового режима, поддержку российскому бизнесу и рост использования русского языка в стране – отношения с Россией остаются на прежнем уровне. Политолог отметил, что Грузия фактически находится в холодной войне с Брюсселем, из-за чего обе стороны пока не готовы к активным действиям.
Сихарулидзе подчеркнул, что многие ключевые вопросы, в том числе гуманитарные, остаются нерешёнными. Он обратил внимание, что политика "Грузинской мечты" должна показывать реальные результаты, так как именно эти темы регулярно поднимаются перед выборами. Пока же экономические показатели растут, но граждане ждут реального диалога и решений по самым острым вопросам.