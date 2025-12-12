Грузия
Грузия сделала максимум, но Москва пока не реагирует на ключевые вопросы
Грузия сделала максимум, но Москва пока не реагирует на ключевые вопросы
Отношения Грузии и России остаются стабильными, но без прогресса, считает политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе
По мнению политолога, несмотря на активные шаги Грузии – открытие безвизового режима, поддержку российскому бизнесу и рост использования русского языка в стране – отношения с Россией остаются на прежнем уровне. Политолог отметил, что Грузия фактически находится в холодной войне с Брюсселем, из-за чего обе стороны пока не готовы к активным действиям.Сихарулидзе подчеркнул, что многие ключевые вопросы, в том числе гуманитарные, остаются нерешёнными. Он обратил внимание, что политика "Грузинской мечты" должна показывать реальные результаты, так как именно эти темы регулярно поднимаются перед выборами. Пока же экономические показатели растут, но граждане ждут реального диалога и решений по самым острым вопросам.
15:45 12.12.2025
Отношения Грузии и России остаются стабильными, но без прогресса, считает политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе
По мнению политолога, несмотря на активные шаги Грузии – открытие безвизового режима, поддержку российскому бизнесу и рост использования русского языка в стране – отношения с Россией остаются на прежнем уровне. Политолог отметил, что Грузия фактически находится в холодной войне с Брюсселем, из-за чего обе стороны пока не готовы к активным действиям.
Сихарулидзе подчеркнул, что многие ключевые вопросы, в том числе гуманитарные, остаются нерешёнными. Он обратил внимание, что политика "Грузинской мечты" должна показывать реальные результаты, так как именно эти темы регулярно поднимаются перед выборами. Пока же экономические показатели растут, но граждане ждут реального диалога и решений по самым острым вопросам.
