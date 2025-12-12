https://sputnik-georgia.ru/20251212/inostrantsev-v-gruzii-zaderzhali-za-prestupleniya-svyazannye-s-narkotikami-296157802.html

Иностранцев в Грузии задержали за преступления, связанные с наркотиками

Sputnik Грузия

12.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Полиция задержала граждан Украины и Ирана по обвинению в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, говорится в материалах МВД Грузии. По данным МВД, гражданин Украины был задержан за незаконное приобретение, хранение и способствование распространению наркотических средств в регионе Самегрело - Земо Сванети. У мужчины полиция обнаружила подготовленный к реализации "метадон" в гранулах и порошке, расфасованный по 50 пакетам. Что касается гражданина Ирана, то он был задержан в Тбилисском международном аэропорту, когда пытался ввезти в Грузию пять блистеров прегабалина без рецепта. В случае подтверждения вины гражданину Ирана грозит до 13 лет лишения свободы, а гражданину Украины – до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

