Иностранцев в Грузии задержали за преступления, связанные с наркотиками
Иностранцев в Грузии задержали за преступления, связанные с наркотиками
12.12.2025
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Полиция задержала граждан Украины и Ирана по обвинению в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, говорится в материалах МВД Грузии. По данным МВД, гражданин Украины был задержан за незаконное приобретение, хранение и способствование распространению наркотических средств в регионе Самегрело - Земо Сванети. У мужчины полиция обнаружила подготовленный к реализации "метадон" в гранулах и порошке, расфасованный по 50 пакетам. Что касается гражданина Ирана, то он был задержан в Тбилисском международном аэропорту, когда пытался ввезти в Грузию пять блистеров прегабалина без рецепта. В случае подтверждения вины гражданину Ирана грозит до 13 лет лишения свободы, а гражданину Украины – до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
