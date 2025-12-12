Грузия
Иностранцы задержаны за попытку проникнуть на территорию Грузии из Турции
Иностранцы задержаны за попытку проникнуть на территорию Грузии из Турции
12.12.2025
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Два иностранных гражданина были задержаны в районе Ахалцихе вблизи с грузино-турецкой границы за попытку проникнуть на территорию Грузии, сообщает пресс-служба МВД Грузии. По данным МВД, иностранные граждане, чье гражданство не уточняется, незаконно в обход пограничного контроля проникли на территорию Грузии и пытались пересечь границу. Попытка была пресечена и теперь иностранцам грозит до 5 лет лишения свободы или выдворение из страны за попытку незаконного пересечения государственной границы Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
18:54 12.12.2025
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Два иностранных гражданина были задержаны в районе Ахалцихе вблизи с грузино-турецкой границы за попытку проникнуть на территорию Грузии, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
По данным МВД, иностранные граждане, чье гражданство не уточняется, незаконно в обход пограничного контроля проникли на территорию Грузии и пытались пересечь границу.
Попытка была пресечена и теперь иностранцам грозит до 5 лет лишения свободы или выдворение из страны за попытку незаконного пересечения государственной границы Грузии.
