https://sputnik-georgia.ru/20251212/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-12-dekabrya-2025-296154643.html

Какой сегодня церковный праздник: 12 декабря 2025

Какой сегодня церковный праздник: 12 декабря 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 12 декабря отмечают день памяти святых Парамона, Филумена, Акакия, Авива и других 12.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-12T01:01+0400

2025-12-12T01:01+0400

2025-12-12T01:01+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/08/284818166_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_4b19540a94d6bc8f1d6d5da5fbbeb0aa.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 12 декабря поминают святого Парамона и с ним 370 мучеников, пострадавших за веру при императоре Декии (249-251).Правитель восточных областей Аквиан, когда началось преследование христиан, заточил 370 человек в темницу, где их пытали, принуждая отречься и поклониться идолам.Видя мучения христиан, местный житель по имени Парамон открыто исповедал свою веру в Иисуса Христа и обвинил правителя в жестокости. Святого вместе с остальными мучениками обезглавили после жестоких пыток. Произошло это в 250 году.Мученик ФилуменПо церковному календарю 12 декабря поминают мученика Филумена, пострадавшего за веру при императоре Аврелиане (270-275).Занимался будущий святой хлебной торговлей в Анкире. Недоброжелатели донесли правителю, что Филумен исповедует христианскую веру. На суде исповедник отказался поклониться языческим божествам. За это его подвергли жестоким мучениям, во время которых святой скончался. Произошло это в 274-м.Акакий СинайскийПо церковному календарю 12 декабря поминают преподобного Акакия Синайского, жившего в VI веке.Будущий святой был послушником в одной обители. Акакий терпеливо и беспрекословно подчинялся грубому старцу, у которого был в послушании. Учитель преподобного заставлял очень много работать, нещадно бил и морил голодом.Кроткий и послушный Акакий, пробыв недолго в таком тяжелом послушании, скончался. О смерти своего ученика старец через пять дней рассказал другому старцу, который не поверил, что молодой инок умер.Учитель Акакия, чтобы уверить недоверчивого старца в своих словах, повел его к могиле своего послушника и спросил громко: "Брат Акакий, умер ли ты?" Голос из могилы ответил: "Нет, отче, не умер, кто переносит послушание, умереть не может".Пораженный старец упал со слезами перед гробницей, прося у своего ученика прощения. После этого он изменился, затворился в келье близ могилы святого и окончил жизнь в молитве и кротости.Епископ НекресскийПо церковному календарю 12 декабря поминают священномученика Авива, епископа Некресского, одного из 13 сирийских отцов – основателей грузинского монашества, пришедших в Грузию из Каппадокии в середине VI века.Сан епископа и кафедру Некресскую священномученик принял по просьбе грузинского царя Парсмана VI (542-557) и католикоса Евлавия (552-560).Персы, захватив Кахети (Восточная Грузия), утверждали повсеместно огнепоклонство. Святитель Авив в это время ходил по городам и селам своей епархии с крестом в руках, туша огни в капищах зороастрийцев.Горцы Кахети отреклись от огнеслужения и через покаяние вошли в лоно церкви. Святитель также обратил в христианство и многих персов.Персидский сатрап, обеспокоенный успешной проповедью грузинского епископа, приказал схватить его. Святитель, представ перед персиянином, мужественно отказался принять зороастризм.Святого Авива, по приказанию сатрапа, подвергли жестоким пыткам, а затем забили камнями в селе Рехи близ Гори. Тела cвятого, брошенного на съедение диким зверям, не коснулись ни звери, ни птицы, ни тление. Святые мощи с честью погребли в Самтавийской обители.Мощи cвятого при правителе Картли Степанозе (639-663) перенесли в Мцхетский Самтаврский собор, где они почивают и поныне.ИмениныПо церковному календарю 12 декабря именины отмечают Валериан, Денис, Даниил, Иван, Николай, Парамон и Сергей.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников