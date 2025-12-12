https://sputnik-georgia.ru/20251212/kruglyy-stol-kak-gruziya-protivostoit-vneshnemu-vmeshatelstvu-i-mezhdunarodnomu-davleniyu-296160577.html

Круглый стол: как Грузия противостоит внешнему вмешательству и международному давлению

Круглый стол: как Грузия противостоит внешнему вмешательству и международному давлению

Sputnik Грузия

Круглый стол, организованный газетой "Свободная Грузия", на тему "Борьба Грузии с внешним вмешательством", прошел в Тбилиси 12.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-12T15:30+0400

2025-12-12T15:30+0400

2025-12-12T15:29+0400

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

аналитика

грузия

политика

тбилиси

армения

азербайджан

арчил сихарулидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/0c/296160212_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_27ebbf918791952c0bae7da51d5be2e9.jpg

Главный редактор газеты "Свободная Грузия" Тато Ласхишвили пригласил экспертов - журналиста, профессора, доктора философских наук Валерия Кварацхелия, доктора политических наук, профессора Тамар Кикнадзе, публициста директора Дома-музея Смирновых Байю Амашукели. Также члена попечительского совета Общественного вещателя Грузии Бондо Мдзинарашвили и политолога, основателя SIKHA Foundation Арчила Сихарулидзе.Приглашенные спикеры обсудили, как правительству противостоять иностранному влиянию и выстоять под давлением Запада."Проведение таких встреч важно, поскольку мы наконец-то имеем возможность в свободном формате обсудить вопросы, которые накопились вне того политического мейнстрима, который существует. Мы зачастую говорим на темы, которые не обсуждаются на телеканалах, и поэтому хотелось бы иметь побольше таких форматов и возможность почаще встречаться", – отметил политолог Арчил Сихарулидзе.Особое внимание уделили транзиту на Южном Кавказе, роли "дороги Трампа" между Арменией и Азербайджаном, а также позиции России в современных международных отношениях.По словам Арчила Сихарулидзе, политика Москвы определяет развитие событий, а Грузия уже сделала все возможное со своей стороны.Доктор философских наук, профессор Валерий Кварацхелия отметил, что мир меняется стремительно, и важно правильно оценивать новые реалии для выработки дальнейшей стратегии страны.

тбилиси

армения

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, аналитика, грузия, политика, тбилиси, армения, азербайджан, арчил сихарулидзе, валерий кварацхелия, тамар кикнадзе, видео