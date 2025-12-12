https://sputnik-georgia.ru/20251212/kurs-lari-dollar-296156901.html
Курс лари на пятницу – 2,6991 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 декабря в размере 2,6991 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару.
